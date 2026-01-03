Luis Díaz jetzt auch Sänger: Bayern-Star veröffentlicht eigenen Song auf Instagram

München - Stürmerstar Luis Díaz vom FC Bayern München will 2026 nicht nur auf dem Fußballplatz feiern - sondern auch als Sänger begeistern.

Bayern-Stürmer Luis Díaz (28) baut sich ein zweites Standbein als Sänger auf. © Soeren Stache/dpa

Der Kolumbianer veröffentlichte zum Jahresbeginn in den sozialen Netzwerken seinen ersten eigenen Song samt dazugehörigem Musikvideo.

In dem Lied mit dem Titel "La Promesa" - also das Versprechen - singt er von seinem Werdegang von ärmlichen Verhältnissen bis in die Weltspitze. "Dieser Song entstand aus tiefstem Herzen", schrieb Diáz bei Instagram.

"Er ist das Resultat eines langen Weges, des Glaubens, der Arbeit und der Liebe. Ein Weg, auf dem Gott gehandelt und wo meine Familie mit mir und für mich gekämpft hat", so der 28-Jährige.