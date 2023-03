Berlin2030: Luisa Neubauer wirbt mit Kurt Krömer für Klima-Volksentscheid

Berlin - "Wir haben euch was zu sagen": In einem neuen Video werben Klima-Aktivistin Luisa Neubauer (26) und Komiker Kurt Krömer (48) gemeinsam für die Teilnahme am Klima-Volksentscheid.

Ungewöhnliche Koalition: In einem gemeinsamen Werbevideo machen sich Luisa Neubauer (26) und Kurt Krömer (48) fürs Klima stark. © Fabian Sommer/dpa (Bildmontage)

Am 26. März geht es in der Hauptstadt erneut an die Wahlurne: Dann stimmen die Berliner darüber ab, ob die Hauptstadt bis 2030 klimaneutral werden soll oder nicht.

Luisa Neubauer versucht ihre Anhänger schon länger für die Teilnahme an der Abstimmung zu mobilisieren. Auf Instagram hat das deutsche Gesicht der "Fridays for Future"-Bewegung nun prominente Unterstützung bekommen.

In einem Werbevideo ist die 26-Jährige gemeinsam mit dem Berliner Comedy-Urgestein Kurt Krömer zu sehen! Die Zusammenarbeit hatte sich schon früher angekündigt: Im Februar war Neubauer bereits in Krömers Podcast "Feelings" zu Gast, um über das Klima und die Bedeutung des Aktivismus zu sprechen.

Veröffentlicht wurde der eine Minute und 39 Sekunden lange Clip am Dienstag in den sozialen Medien. "Berlin kann was großes machen. Sagt es weiter. #Berlin2030", schreibt Neubauer dazu.

In dem Video sind die Klima-Aktivistin und der Komiker in einer eher unscheinbaren Kulisse zu sehen, die an das Studio der inzwischen eingestellten Show "Chez Krömer" erinnert.

Im Hintergrund ist das Wahlplakat für "Berlin klimaneutral 2030" zu sehen.