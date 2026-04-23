Ex-US-Präsident Barack Obama lobt Luisa Neubauer: "Unglaubliche Geschichte"

Hamburg - Der ehemalige US-Präsident Barack Obama (64) hat die deutsche Klimaaktivistin Luisa Neubauer (30) für ihr Engagement im Kampf gegen den Klimawandel gewürdigt. In einem Beitrag zum "Earth Day" am gestrigen Mittwoch stellte Obama die gebürtige Hamburgerin auf Instagram als Teil des Leadership-Programms seiner "Obama Foundation" vor, welche junge Menschen weltweit fördert.

Luisa Neubauer (30) nahm an einer vierwöchigen Forschungsreise auf dem Segelschiff "Malizia Explorer" in die Antarktis teil. Die Region sei für sie ein "Ort der Hoffnung", da sie durch einen internationalen Vertrag geschützt sei. © Screenshot/Instagram/barackobama

Obama betonte in seinem Post, der direkt mehrere Bilder und Videos von Neubauer beinhaltete, dass ihm insbesondere junge Persönlichkeiten Hoffnung machten, die sich aktiv für globale Herausforderungen einsetzen.

Neubauer arbeite unermüdlich daran, den Klimawandel zu bekämpfen, und habe zuletzt auch an einer Reise in die Antarktis teilgenommen, um auf die Dringlichkeit der Krise aufmerksam zu machen.

Anschließend überließ der Ex-US-Präsident sogar der "Fridays for Future"-Aktivistin selbst das Wort und ließ sie sich und ihre "unglaubliche Geschichte" auf seinem Social-Media-Account vorstellen.

Darin schildert Neubauer ihren Weg in den Aktivismus. Bereits als Jugendliche habe sie sich ehrenamtlich in einer Kirche in ihrer Heimatstadt Hamburg engagiert.

Nach dem Schulabschluss nahm sie an einem Austauschprojekt in Tansania teil, bei dem es um die Unterstützung eines Wassersystems ging. Vor Ort wurde sie jedoch mit den Folgen klimatischer Veränderungen konfrontiert: unzuverlässige Regenfälle, ausbleibende Ernten und eine mangelhafte Wasserversorgung.

Die Eindrücke vor Ort hätten sie tief bewegt: "Da stand ich und hatte das Gefühl, dass wir die Menschen, die wir unterstützen wollten, verraten haben", schreibt Neubauer. Diese Erfahrung sei ein Wendepunkt gewesen und habe ihr weiteres Engagement maßgeblich beeinflusst.