Luisa Neubauer mit emotionaler Rede über Demos gegen rechts: "Für viele sind wir viel zu spät!"

Hamburg - Bereits zum dritten Mal in wenigen Wochen sind am gestrigen Sonntag Tausende Menschen auf Hamburgs Straßen gegangen. Für die Demokratie und gegen Rechtsextremismus. Gegen die AfD . "Heute bin ich besonders stolz darauf, Hamburgerin zu sein", sagte Rednerin Luisa Neubauer (27). Die Aktivistin übte in ihrer mitreißenden Rede aber auch Kritik: Mit den aktuell bundesweit organisierten Demos seien "wir" viel zu spät dran.

Ein Zustand, der auch Neubauer Mut macht. Gerade die wiederholt riesigen Menschenmengen in der Hansestadt. "Hamburg könnte der Gegenbeweis sein, dass die Gleichgültigkeit nicht siegen muss", so die Aktivistin.

"Das sind Menschen, die sich nicht vorstellen müssen, wie eine rechte Gewalt aussieht, weil sie erleben sie jeden Tag [...] Das sind Menschen, die unter Generalverdacht gestellt werden, nicht zuletzt von unserem eigenen Bundespräsidenten", so Neubauer in ihrer Rede.

Auch Moderator Michel Abdollahi (42) wurde am Sonntag emotional. © Tag24/Madita Eggers

Unter den Rednern am Sonntag war auch Moderator und Journalist Michel Abdollahi (42), der bereits vor über sechs Jahren in einem offenen Brief an die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (69, CDU) seine Sorgen über die "zunehmend bedrohliche Stimmung auf den Straßen" kundgetan hatte.

"Mich erreichen täglich Dutzende Nachrichten von Menschen, die in Deutschland aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Religion oder ihrer Herkunft herabwürdigend behandelt werden", schrieb der 42-Jährige damals in seinen Anfangszeilen.



"Ich habe diesen Brief 2018 an die Kanzlerin geschrieben und seitdem ist nichts passiert, weil die Leute dachten, das wird sich schon von alleine regeln", so Abdollahi am Sonntag wütend.

"Seitdem ist die AfD ist von fünf auf mittlerweile 35 Prozent in Ostdeutschland angestiegen. Und das Einzige, was wir dagegen machen können, ist - weil uns die Politik nicht hilft und immer noch der Meinung ist, das würde schon irgendwann wieder vorbeigehen - als Demokraten gemeinsam gegen die verdammten Nazi-Schweine auf die Straße gehen."

Der deutsch-iranische TV-Moderator möchte seine Heimat nicht noch ein zweites Mal verlieren.