Lukas Podolski eröffnet Döner-Bude in Berlin und löst Polizeieinsatz aus

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Am Sonntag war es (endlich) so weit: Lukas Podolski (38) hat sich in die Döner-Höhle des Löwen gewagt und seine erste Filiale in Berlin eröffnet.

Lukas Podolski (38) hat am Sonntag höchstpersönlich seine erste Döner-Filiale in Berlin eröffnet. © Annette Riedl/dpa Der 38-Jährige betreibt laut Instagram-Account seines Unternehmens "Mangal" bereits 27 Filialen in Nordrhein-Westfalen, davon allein 19 in Köln. Sieben weitere NRW-Standorte sind bereits in Planung. Außerhalb des Bundeslandes besitzt der Fußballprofi aktuell ein Geschäft im rheinland-pfälzischen Koblenz und seit heute also offiziell auch in der Spree-Metropole, die als Döner-Hochburg gilt. Schließlich soll hier ein türkischer Gastarbeiter im Jahr 1972 die Fleischtasche in seiner heutigen Form erfunden haben. Die Hauptstadt-Bude von Poldis Kette, die er 2014 mit dem Unternehmer Metin Dag ins Leben rief, findet Ihr ab sofort am Kottbusser Damm 1 in Kreuzberg. Hier hatte sich laut B.Z. bereits am Sonntagmorgen eine lange Schlange gebildet, denn zur Eröffnung hatte sich der Ex-Nationalspieler höchstselbst angekündigt.

Lukas Podolski (M.) hat bei der Eröffnung selbst Hand angelegt. © Annette Riedl/dpa

Bis zu 300 Gäste sollen auf Ankunft von Lukas Podolski gewartet haben