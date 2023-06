Lukas Podolski teilt Foto aus dem Urlaub: Doch eine Person stiehlt ihm die Show!

Der ehemalige Superstar des 1. FC Köln und seine Ehefrau Monika verkündeten im vergangenen Sommer stolz, dass sie noch einmal Nachwuchs erwarten. Vor rund sechs Monaten war es so weit und die kleine Ella erblickte das Licht der Welt. Nach Louis (15) und Maya (6) machte der begnadete Linksfuß so den Kinder-Hattrick perfekt.

Zu Beginn des Jahres war der frühere Superstar des 1. FC Köln und Weltmeister von 2014 zum dritten Mal Vater geworden. © Instagram/lukaspodolski (Screenshot)

"On Tour", schrieb der 38-Jährige schlicht zu den zwei seltenen Privat-Aufnahmen, die er zusätzlich mit den Hashtags #holidays, #türkiye sowie #NoFansNoParty versah.

Die Familie Podolski scheint ihren Urlaub in der Türkei also in vollen Zügen zu genießen. In Windeseile sammelten sich zudem zahlreiche begeisterte Kommentare unter dem Beitrag.

Auch der deutschen TV-Prominenz blieb der süße Post nicht verborgen. So kommentierten unter anderem Reality-TV-Star Evelyn Burdecki (34), RTL-Moderatorin Nazan Eckes (47) und "Love Island"-Star Yasin Cilingir (32) die Fotos mit roten Herzen.

Seit 2021 schnürt die FC-Legende in seinem Heimatland die Fußballschuhe. Seine DFB-Karriere hatte der 38-Jährige nach der EM 2016 nach insgesamt 130 Spielen und 49 erzielten Toren beendet.