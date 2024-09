Behinderten-Skandal um Luke Mockridge zieht weitere Kreise: Auch Theater seines Vaters cancelt ihn!

Nachdem Luke Mockridge (35) sich öffentlich über Behinderte lustig gemacht hatte, verlor er nun zwei Engagements in Bonn. © Rolf Vennenbernd/dpa

Der Behinderten-Witze-Skandal um Luke zieht weitere Kreise - inzwischen sogar bis in die Heimatstadt des Komikers.

Denn wie das "Haus der Springmaus" nun unter anderem auf seiner Instagram-Seite bekannt gegeben hat, sind zwei geplante Auftritte des 35-Jährigen, die eigentlich im kommenden Oktober hätten stattfinden sollen, gecancelt worden.

"In Absprache mit der Agentur und dem Künstler, haben wir entschieden, die beiden Veranstaltungen von Luke Mockridge am 15.10. & 16.10 abzusagen", informierte das Theater am Montag. Bereits gekaufte Karten könnten Fans demnach dort zurückgeben, wo sie zuvor gekauft wurden.

Die Begründung für die Entscheidung hätte dabei nicht klarer formuliert werden können.