Nach Paralympics-Skandal: Ausgerechnet Luke Mockridge verleiht Inklusions-Preis!

Luke Mockridge (35) ist nach seinen skandalträchtigen Aussagen über Behinderte um Wiedergutmachung bemüht. (Archivbild) © Matthias Balk/dpa

Der TV-Star war am Samstag bei einer Wohltätigkeitsgala in Bad Nauheim (Hessen) auf der Bühne zu sehen, um den Award an den Preisträger zu übergeben. Er hielt die Laudatio auf den Ausnahme-Athleten und Motivationsredner Janis McDavid (33), der ohne Arme und Beine zur Welt gekommen ist.

"Dankbar für jeden Fehler, ohne sie hätte ich das nie erleben dürfen", schrieb der skandalgeschüttelte Comedian über ein Instagram-Reel, das er in seiner Story postete.

Doch wie kam es überhaupt dazu? Die Gala wurde 2008 von keinem Geringeren als Oliver Pocher (46) ins Leben gerufen. Der hatte den Veranstaltern offenbar ans Herz gelegt, Mockridge als Laudator auszuwählen. Beide sind seit Jahren gut befreundet.

"Inklusion ist keine Einbahnstraße. Wir stehen für Annäherung und nicht für Spaltung. Insofern lag es nahe, dass Luke Mockridge die Laudatio auf den diesjährigen Preisträger Janis McDavid halten sollte", sagten die Organisatoren gegenüber der BILD zur Entscheidung, den 35-Jährigen einzuladen.

Der Preisträger Janis McDavid war von der Aktion selbst überrascht, konnte aber der Sache letztlich etwas Gutes abgewinnen. "Ich hatte mich nach Lukes Aussagen klar positioniert, dass so etwas nicht geht. Dann dachte ich: Wir versuchen wenigstens, miteinander zu reden und sehen, was im weiteren Verlauf daraus wird. Es ist eine kleine Geste, die wir heute beide damit senden konnten."