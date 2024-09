Nach Skandal-Witz über Behinderte: Nächste Show-Absage für Luke Mockridge!

Besonders für diese Aussage hatte er von zahlreichen Prominenten, aber auch behinderten Sportlern Kritik einstecken müssen. So hatte ihm unter anderem die frühere Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel (33), die seit einem Unfall im Rollstuhl sitzt, vorgeworfen, behinderte Menschen damit menschenverachtend niederzumachen.

Mockridge hatte als Gast im Podcast "Die Deutschen" von Stand-up-Comedian Nizar Akremi (40) und YouTuber Shayan Garcia (33) abfällige Witze über Behindertensportler gemacht. Der 35-Jährige sagte unter anderem: "Es gibt Menschen ohne Beine und Arme, die wirft man in ein Becken – und wer als Letzter ertrinkt, der hat halt gewonnen."

Der abgesagte Auftritt folgt auf die zurückgenommene Quiz-Sendung von Mockridges Stammsender SAT1. Nach den abfälligen Äußerungen über Behinderte, wurde die von ihm moderierte und bereits abgedrehte Show "Was ist in der Box" kurzerhand aus dem Programm genommen.

Wie die BILD vermeldete, hätte Mockridge am Sonntag im Rahmen der Stand-Up-Reihe "NightWash" in Paderborn auftreten sollen.

Nach der Absage der SAT.1-Quiz-Show "Was ist in der Box?" fehlte Luke Mockridge (35) am Sonntag auch bei einem Live-Auftritt der Stand-up-Reihe "NightWash". © Joyn/Robert Maschke

Auch der deutsche Behindertensportverband hatte Mockridge für seine verbalen Entgleisungen kritisiert. Wie der Verband in einem kurzen Statement mitteilte, möchte man, so wörtlich, "den Verfasser ermuntern, sich Para-Sport live anzuschauen, um zu erleben, zu welchen beeindruckenden Leistungen Menschen mit Behinderungen in der Lage sind".

Deren Präsident Friedhelm Julius Beucher stellte anschließend im Interview mit RTL klar: "Es gibt keine Einladung. Wir werden Mockridge einen Terminkalender mit paralympischen Veranstaltungen schicken. Da kann er sich dann still und mit großer Demut auf den Weg machen und mal sehen, ob sich dann in seinem Kopf etwas verändert." Und weiter: "Es ist, war und bleibt eine Diskriminierung. Er soll sich einfach nur schämen."

Mockridge selbst hatte sich für seine Aussagen entschuldigt und beteuert, die Witze zuvor gemeinsam mit Paralympics-Star Matthias Mester (37), abgesprochen zu haben. Geholfen hat ihm das den jüngsten Reaktionen nach zu urteilen aber offenbar nicht.