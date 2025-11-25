Macaulay Culkin undercover: Söhne wissen nicht, dass er "Kevin – Allein zu Haus" ist

Los Angeles - Der Kultfilm " Kevin – Allein zu Haus " gilt für viele als Weihnachtsklassiker – und auch für die Kinder von Hauptdarsteller Macaulay Culkin (45). Doch dass sie ihren eigenen Vater als jungen Kevin im Fernsehen über die Bildschirme jagen sehen, ist für seine beiden Söhne bislang noch ein gut gehütetes Geheimnis.

Macaulay Culkin (45) und Brenda Song (37) leben mit ihren Söhnen in Los Angeles. © Jordan Strauss/Invision/dpa

Während der Schauspieler im Long Beach Terrace Theater den 35. Jahrestag des ersten "Home Alone"-Films im Rahmen seiner "A Nostalgic Night with Macaulay Culkin"-Tour feierte, plauderte der 45-Jährige gegenüber "People" auch über sein Familienleben mit seiner Verlobten Brenda Song (37) und verriet dabei einige persönliche Details.

Seine zwei Söhne Dakota (4) und Carson (3) würden den Weihnachtsklassiker "Kevin – Allein zu Haus" ebenso lieben wie andere Kinder - nichts ahnend, dass der eigene Papa die Hauptrolle spielt.



"Sie haben keine Ahnung, dass ich Kevin bin", verriet Culkin schmunzelnd. Da seine Söhne noch recht jung seien, versuche er, "diese Illusion so lange wie möglich aufrechtzuerhalten".

Sein ältester Sohn komme "Kevin" aber so langsam auf die Schliche. Als er ihm beim Zubettgehen ein Familienfoto zeigte, erkannte Dakota schnell die Ähnlichkeit. "Das Kind sieht aus wie Kevin", mutmaßte der Vierjährige.