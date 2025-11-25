Macaulay Culkin undercover: Söhne wissen nicht, dass er "Kevin – Allein zu Haus" ist
Los Angeles - Der Kultfilm "Kevin – Allein zu Haus" gilt für viele als Weihnachtsklassiker – und auch für die Kinder von Hauptdarsteller Macaulay Culkin (45). Doch dass sie ihren eigenen Vater als jungen Kevin im Fernsehen über die Bildschirme jagen sehen, ist für seine beiden Söhne bislang noch ein gut gehütetes Geheimnis.
Während der Schauspieler im Long Beach Terrace Theater den 35. Jahrestag des ersten "Home Alone"-Films im Rahmen seiner "A Nostalgic Night with Macaulay Culkin"-Tour feierte, plauderte der 45-Jährige gegenüber "People" auch über sein Familienleben mit seiner Verlobten Brenda Song (37) und verriet dabei einige persönliche Details.
Seine zwei Söhne Dakota (4) und Carson (3) würden den Weihnachtsklassiker "Kevin – Allein zu Haus" ebenso lieben wie andere Kinder - nichts ahnend, dass der eigene Papa die Hauptrolle spielt.
"Sie haben keine Ahnung, dass ich Kevin bin", verriet Culkin schmunzelnd. Da seine Söhne noch recht jung seien, versuche er, "diese Illusion so lange wie möglich aufrechtzuerhalten".
Sein ältester Sohn komme "Kevin" aber so langsam auf die Schliche. Als er ihm beim Zubettgehen ein Familienfoto zeigte, erkannte Dakota schnell die Ähnlichkeit. "Das Kind sieht aus wie Kevin", mutmaßte der Vierjährige.
Sohn von Macaulay Culkin sieht sich selbst als "Kevin – Allein zu Haus"
Zudem bilde sich sein Sohn oft ein, selbst "Kevin" zu sein – eine Situation, die Macaulay Culkin regelmäßig zum Schmunzeln bringe. So erzählte der 45-Jährige, dass er Dakota manchmal frage: "Erinnerst du dich, als du die Einbrecher rausgeworfen hast?" und dieser nur lässig antworte: "Jep." Dann folge die nächste Frage: "Du bist die Treppe runtergerutscht?" – "Aber sicher." Culkin selbst denke dabei nur: "Lügner, das bin ich!"
Den Film gemeinsam mit seinen Kindern anzusehen, beschrieb Culkin als eine "völlig andere Erfahrung". Seine Söhne würden sogar die berühmten Tanzschritte aus "Kevin – Allein zu Haus" nachahmen. "Ich liebe es wirklich, diesen Film mit meinen Jungs zu sehen."
