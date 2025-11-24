"Bald zu dritt": Samuel und Sarah Koch erwarten gemeinsames Kind

München - Schauspieler Samuel Koch (38) und seine Frau Sarah (40) erwarten ein Baby .

Schauspieler-Paar Samuel (38) und Sarah Koch (40) feiern vielleicht bereits als Eltern das Fest der Liebe. © Annette Riedl/dpa

"Wenn alles gut geht, sind wir bald zu dritt", teilten sie über ihre Medienagentur mit. Zuvor hatte die "Bild" über die Schwangerschaft berichtet. Demnach soll der Geburtstermin um den 20. Dezember liegen.

"Wir sind sehr freudig aufgeregt und danken bereits jetzt für alle guten Wünsche", schrieben Sarah und Samuel Koch und betonten ihren Wunsch nach Privatsphäre.

"Gerne würden wir unsere sehr persönlichen Neuigkeiten und den damit verbundenen neuen Menschen so behütet wie möglich wissen", hieß es in der Mitteilung.

"Klar, auch wir freuen uns, wenn sich Freude potenziert und bitten dennoch höflich um möglichst diskrete Wahrung unserer Privatsphäre."

Damit "wenden wir uns nun aufgeregt-erwartungsvoll der bevorstehenden stillen Adventszeit zu", schrieben sie.