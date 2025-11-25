Während der Vorstellung: "Wicked"-Star überrascht seine Fans im Kino

Australien - Seit wenigen Tagen läuft der zweite und finale Teil von "Wicked" in den Kinos - während einer Vorführung in Australien überraschte ein ganz besonderer Star-Gast seine Fans!

Jonathan Bailey (37) überraschte "Wicked"-Fans während einer Kinovorstellung in Australien. © JAMIE MCCARTHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Denn "Prince Fiyero"-Darsteller Jonathan Bailey (37) erschien am Sonntag in einem Kino und sprach vor Filmbeginn mit den Gästen.

"Ihr würdet nicht glauben, wen ich gerade draußen vor dem Kino gefunden habe. Könnte es einer der Stars von 'Wicked: For Good' sein?", kündigte der Moderator des Abends den 37-Jährigen in einem Instagram-Reel von Universal Pictures an.

Der Clip zeigt den britischen Schauspieler dann weiter beim Betreten der Kino-Bühne - sehr zur Freude zahlreicher Fans, die vor lauter Jubel kaum zu halten waren.

In einem weiteren Video verrät der 37-Jährige, er sei erst wenige Stunden zuvor in Australien gelandet - genau dort, wo die Pressetour des ersten "Wicked"-Films gestartet war.