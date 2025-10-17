Influencerin Nicolette mahnt alle Frauen, die einen Mann gut finden, "weil der Cash hat"

Koblenz - "Wie sage ich es nett?" - mit dieser rhetorischen Frage beginnt das jüngste Instagram-Reel, in dem Influencerin Nicolette Fountaris (37) offen darüber spricht, was Frauen ihrer Meinung nach unbedingt bedenken sollten, die sich für einen Mann hauptsächlich wegen dessen finanzieller Potenz begeistern.

Nicolette Fountaris (37) ist als Influencerin und Unternehmerin erfolgreich: Sie vertreibt Spielzeug für intime Begegnungen. © Screenshot/Instagram/nicolette.vlogt

"Mädels, wenn Eure größte Motivation, einen Mann kennenzulernen seine Kohle ist, möchte ich Euch hinterher nicht heulen hören, wenn Ihr keine Connection zu diesem Mann aufbauen konntet", beginnt das eigentliche Statement, der früher als "Mademoiselle Nicolette" bekannten Koblenzerin.

"Ein Mann der sehr viel Geld hat, wenn er es nicht gerade gewonnen, ererbt oder ergaunert hat, ist meistens ziemlich ambitioniert, arbeitet sehr viel und macht Karriere, weil auch bei diesem Mann das Geld nicht draußen am Baum wächst", heißt es weiter in dem am Freitag veröffentlichten Clip.

Diese Männer hätten ihren ökonomischen Erfolg ganz klar an erste Stelle gesetzt, weshalb eine Partnerin "nicht die erste Geige" spiele.

"Zweisamkeit, Connection, körperliche Nähe, Austausch, gefühlvolle Verbindung" hätten für diese Männer oft keine Priorität. Dies sollten sich alle Frauen klarmachen, die "einen Kerl" gut fänden, "weil der Cash hat", mahnt die Koblenzerin.