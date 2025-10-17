Influencerin Nicolette mahnt alle Frauen, die einen Mann gut finden, "weil der Cash hat"
Koblenz - "Wie sage ich es nett?" - mit dieser rhetorischen Frage beginnt das jüngste Instagram-Reel, in dem Influencerin Nicolette Fountaris (37) offen darüber spricht, was Frauen ihrer Meinung nach unbedingt bedenken sollten, die sich für einen Mann hauptsächlich wegen dessen finanzieller Potenz begeistern.
"Mädels, wenn Eure größte Motivation, einen Mann kennenzulernen seine Kohle ist, möchte ich Euch hinterher nicht heulen hören, wenn Ihr keine Connection zu diesem Mann aufbauen konntet", beginnt das eigentliche Statement, der früher als "Mademoiselle Nicolette" bekannten Koblenzerin.
"Ein Mann der sehr viel Geld hat, wenn er es nicht gerade gewonnen, ererbt oder ergaunert hat, ist meistens ziemlich ambitioniert, arbeitet sehr viel und macht Karriere, weil auch bei diesem Mann das Geld nicht draußen am Baum wächst", heißt es weiter in dem am Freitag veröffentlichten Clip.
Diese Männer hätten ihren ökonomischen Erfolg ganz klar an erste Stelle gesetzt, weshalb eine Partnerin "nicht die erste Geige" spiele.
"Zweisamkeit, Connection, körperliche Nähe, Austausch, gefühlvolle Verbindung" hätten für diese Männer oft keine Priorität. Dies sollten sich alle Frauen klarmachen, die "einen Kerl" gut fänden, "weil der Cash hat", mahnt die Koblenzerin.
Nicolette Fountaris: "Männer nutzen das so richtig gerne aus"
"Männer sind nicht doof, Männer riechen das, wenn eine Frau deren Kohle geil findet", meint die 37-Jährige und ergänzt: "Männer nutzen das so richtig gerne aus."
"Wenn Du Dich von dem Geld eines Mannes begeistern lässt, bitte behalte im Hinterkopf: Das Geld ist nicht vom Himmel gefallen", unterstreicht die Influencerin.
Danach formuliert sie ihren Tipp: "Du musst also wirklich lernen, mit Dir selber sehr, sehr, sehr viel Zeit zu verbringen."
Der Partner sei in einer derartigen Konstellation "meistens nicht da". Er sei aber auch deshalb so viel unterwegs, "damit Du im Mercedes sitzen kannst, damit Du in der Villa sitzen kannst, damit Du die Schuhe von 'Dior' tragen kannst".
In dem Reel gibt Nicolette Fountaris zudem allen Frauen, denen eine von Nähe und Zweisamkeit geprägte Beziehung wichtig, ist den Rat, besser einen "Mann, der einen Nine-to-five-Job hat", als Partner zu wählen.
