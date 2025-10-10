Influencerin Nicolette ganz offen: Zieht sie sich für den Playboy aus?

Koblenz - Bei ihrem "Dirty Donnerstag" spricht Influencerin Nicolette Fountaris (37) allwöchentlich über Dating, Liebe, Partnerschaft und intimere Aspekte . In der jüngsten Ausgabe dieses sehr speziellen Q&A kam die Koblenzerin auch auf das Thema "Playboy" zu sprechen - und sie legte sich dabei sehr eindeutig fest.

Nicolette Fountaris (37, früher bekannt als Mademoiselle Nicolette) spricht in der Regel jeden Donnerstag bei einem Q&A über Dating, Liebe und intimere Belange. © Montage: Screenshot/Instagram/nicolette.vlogt

"Ich finde, der 'Playboy' ist ein sehr, sehr schönes Magazin. Ich würde mich für den 'Playboy' sofort ausziehen, sofort! Wir haben schon mehrfach darüber gesprochen in meinem Team", sagte die 37-Jährige.

Der Anlass für dieses ebenso offene wie eindeutige Bekenntnis zu dem traditionsreichen Männer-Magazin war eine Frage von einem weiblichen Fan.

Diese hatte berichtet, dass ihr Partner regelmäßig den "Playboy" kaufe und dass sie dies störe. Die Influencerin wurde um eine Einschätzung hierzu gebeten.

"Du, der 'Playboy' ist zu 90 Prozent ja ein Reklameheft, und dann ist immer ein Playmate drin oder eine Prominente des Tages, die meistens nur ihre Brüste zeigt", lautete die generelle Einschätzung der Koblenzerin. Damit war ihre Erwiderung jedoch noch nicht zu Ende.