Influencerin Nicolette ganz offen: Zieht sie sich für den Playboy aus?
Koblenz - Bei ihrem "Dirty Donnerstag" spricht Influencerin Nicolette Fountaris (37) allwöchentlich über Dating, Liebe, Partnerschaft und intimere Aspekte. In der jüngsten Ausgabe dieses sehr speziellen Q&A kam die Koblenzerin auch auf das Thema "Playboy" zu sprechen - und sie legte sich dabei sehr eindeutig fest.
"Ich finde, der 'Playboy' ist ein sehr, sehr schönes Magazin. Ich würde mich für den 'Playboy' sofort ausziehen, sofort! Wir haben schon mehrfach darüber gesprochen in meinem Team", sagte die 37-Jährige.
Der Anlass für dieses ebenso offene wie eindeutige Bekenntnis zu dem traditionsreichen Männer-Magazin war eine Frage von einem weiblichen Fan.
Diese hatte berichtet, dass ihr Partner regelmäßig den "Playboy" kaufe und dass sie dies störe. Die Influencerin wurde um eine Einschätzung hierzu gebeten.
"Du, der 'Playboy' ist zu 90 Prozent ja ein Reklameheft, und dann ist immer ein Playmate drin oder eine Prominente des Tages, die meistens nur ihre Brüste zeigt", lautete die generelle Einschätzung der Koblenzerin. Damit war ihre Erwiderung jedoch noch nicht zu Ende.
Nicolette Fountaris: "Vielleicht sollte man darüber sprechen"
"Jetzt gebe ich Dir mal eine kleine, vielleicht tiefere Antwort: Interessant ist ja, warum es Dich stört", fuhr die Influencerin fort.
Nicolette Fountaris äußerte die Vermutung, dass es neben dem regelmäßigen Kauf des Magazins eventuell auch noch andere Aspekte beim Partner oder der Partnerschaft gebe, welche der Fragestellerin Unbehagen bereiteten.
"Ich denke, dass Deine Eifersucht diesbezüglich noch ein bisschen ausschweifender ist", formulierte die 37-Jährige ihre Analyse.
Sie empfahl der Frau, das direkte Gespräch zu suchen: "Frage ihn einfach, warum er den 'Playboy' mag."
Zugleich räumte Nicolette ein, dass das Magazin neben den obligatorischen Nacktfotos stets auch Berichte enthalte, die ein männlicher Leser interessant finden könnte.
Danach wandte sich die Influencerin abschließend wieder direkt an die Fragestellerin: "Ich nehme an, es ist noch weitaus mehr als nur der 'Playboy', und vielleicht sollte man darüber sprechen."
Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/nicolette.vlogt