Kann Instagram Beziehungen zerstören? Influencerin klärt auf

Mademoiselle Nicolette alias Nicolette Fountaris (36) spricht bei ihrem "Dirty Donnerstag" stets über Liebe, Beziehungen und intimere Belange. © Screenshot/Instagram/nicolette.vlogt

"So, hier, letzte Frage", leitete die Koblenzerin den Abschluss ihres allwöchentlichen sehr speziellen Q&As ein.

"Was sagst Du dazu, dass Insta Beziehungen zerstört? Reize, Angebote, unentdeckt handeln", las Nicolette vor und setzte dann zu ihrer Erwiderung an.

"Ich glaube nicht, dass Social Media schuld am Weltübel ist", machte die 36-Jährige ihren Standpunkt gleich zu Beginn klar.

Wenn Plattformen wie Instagram sich negativ auf eine Beziehung auswirkten, so liege dies daran, dass die betroffenen Personen "nicht gefestigt" seien.

Sie wüssten nicht, "wer sie sind und wo sie hingehören", und bekämen deshalb "ihr Ego nicht einsortiert". Die Social-Media-Plattformen würden dies dann nur noch zutage fördern.

"Ein Mensch, der weiß, wer er ist und was er möchte, was er nicht möchte, was er braucht und was er nicht braucht, ein Mensch, der in seiner Persönlichkeit gefestigt ist, den kriegst Du so leicht nicht aus dem Takt", betonte die Koblenzerin.