Appell nach Amok-Drama in Graz: Jungs "anders behandeln"

Koblenz - Elf Menschen starben bei dem Amoklauf eines 21-Jährigen in einer Schule in Graz , darunter auch der Täter. Vor dem Hintergrund dieser Tragödie wandte sich Influencerin Nicolette Fountaris (37) kürzlich mit einem Appell an die Öffentlichkeit.

Viele Menschen zündeten am Mittwoch im Gedenken an die Opfer des Amoklaufs Kerzen auf dem Hauptplatz in Graz an. © Darko Bandic/AP/dpa

"Aus gegebenem, sehr schlimmem und traurigem Anlass", beginnt das Statement der Koblenzerin, das sie als Instagram-Reel veröffentlichte.

"Wir reden die ganze Zeit wieder darüber, was Mobbing, was Ausgrenzung und was Isolation mit Kindern macht", setzt die 37-Jährige hinzu. Der Amokläufer von Graz hatte laut der österreichischen Kronen-Zeitung in einem Abschiedsbrief erklärt, dass er als Schüler an der Schule gemobbt worden sei.

"Wir könnten aber auch endlich mal darüber sprechen, dass Jungs und Mädchen eine unterschiedliche Art und Weise haben, damit umzugehen", heißt es weiter in dem Statement.

Männliche Kinder und Jugendliche hätten genauso Gefühle wie weibliche Kinder und Jugendliche, doch ihr Umgang "mit zum Beispiel Wut und Enttäuschung und Aggression" wäre ein gänzlich anderer.