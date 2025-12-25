Madita van Hülsen feiert ganz besondere Weihnachten und wird emotional
Hamburg - Madita van Hülsen (44) schwebt auf Wolke sieben! Die Moderatorin hat sich am Mittwoch mit einem sehr emotionalen Weihnachts-Post bei ihren Fans auf Instagram gemeldet.
"Dieses Weihnachten fühlt sich für mich ganz besonders an. Es ist ein tiefes Gefühl von Dankbarkeit", schrieb die 44-Jährige zu einem Video und mehreren Schnappschüssen, auf denen ihr Sohn Tjorven (4) und ihre Eltern zu sehen sind.
Letztere seien eigens aus Österreich nach Hamburg gereist, um das Fest der Liebe mit ihrer Tochter, deren Ehemann Björn Cloppenburg und ihrem Enkel zu feiern. "Danke Mama und Papa", freute sich Madita.
Gleichzeitig offenbarte sie, dass die Familie viel zu selten in dieser Konstellation zusammen sei. "Ihr seid ein so wichtiger Teil von Tjorvens Leben, und oft wird mir erst in der Entfernung bewusst, wie sehr ich euch liebe und wie wertvoll jede gemeinsame Stunde ist", verdeutlichte die gebürtige Hamburgerin.
Vor allem, da ihre Eltern zuletzt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt hätten. "Umso mehr berührt es mich, dass wir dieses Weihnachten zusammen sein können. Dass wir lachen und uns umarmen und einfach beieinander sein können. Das ist ein Geschenk, das man nicht kaufen kann."
Madita van Hülsen meldet sich mit emotionalem Weihnachts-Post
Moderatorin Madita van Hülsen macht ihren Eltern eine dicke Liebeserklärung
Sie sei "unendlich dankbar" für die Kraft, die Liebe und die Nähe ihrer Eltern, "selbst über so viele Kilometer hinweg", betonte Madita. Ebenso dankbar sei sie für die gemeinsame Zeit und die gemeinsamen Erinnerungen.
"Ich liebe euch von ganzem Herzen. Dieses Weihnachten mit euch bedeutet mir mehr, als Worte je ausdrücken könnten", unterstrich die emotionale Moderatorin.
Abschließend wandte sich die Hamburgerin auch noch mal direkt an ihre rund 52.000 Follower: "Ich wünsche euch allen und all euren Lieben, die bei euch und ich Gedanken bei euch sind von Herzen ein gesundes und liebevolles Weihnachtsfest!"
Titelfoto: Fotomontage: Instagram/maditavanhuelsen