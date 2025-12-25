Madita van Hülsen feiert ganz besondere Weihnachten und wird emotional

Hamburg - Madita van Hülsen (44) schwebt auf Wolke sieben! Die Moderatorin hat sich am Mittwoch mit einem sehr emotionalen Weihnachts-Post bei ihren Fans auf Instagram gemeldet.

Moderatorin Madita van Hülsen (44) mit Sohn Tjorven (4). Die beiden können dieses Jahr Weihnachten mit ihren Eltern beziehungsweise Großeltern feiern. © Instagram/maditavanhuelsen

"Dieses Weihnachten fühlt sich für mich ganz besonders an. Es ist ein tiefes Gefühl von Dankbarkeit", schrieb die 44-Jährige zu einem Video und mehreren Schnappschüssen, auf denen ihr Sohn Tjorven (4) und ihre Eltern zu sehen sind.

Letztere seien eigens aus Österreich nach Hamburg gereist, um das Fest der Liebe mit ihrer Tochter, deren Ehemann Björn Cloppenburg und ihrem Enkel zu feiern. "Danke Mama und Papa", freute sich Madita.

Gleichzeitig offenbarte sie, dass die Familie viel zu selten in dieser Konstellation zusammen sei. "Ihr seid ein so wichtiger Teil von Tjorvens Leben, und oft wird mir erst in der Entfernung bewusst, wie sehr ich euch liebe und wie wertvoll jede gemeinsame Stunde ist", verdeutlichte die gebürtige Hamburgerin.

Vor allem, da ihre Eltern zuletzt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt hätten. "Umso mehr berührt es mich, dass wir dieses Weihnachten zusammen sein können. Dass wir lachen und uns umarmen und einfach beieinander sein können. Das ist ein Geschenk, das man nicht kaufen kann."