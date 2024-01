Madonna blamiert sich bei Konzert in Kanada: "Was war das denn für ein Sch***?"

Toronto - Madonna (65) ist zurzeit auf Tour und in den unterschiedlichsten Teilen der Welt unterwegs - während ihres Auftritts im kanadischen Toronto unterlief der Queen of Pop allerdings ein peinlicher Fehler! Die Sängerin entschuldigte sich noch auf der Bühne bei ihren Fans.

Madonna (65) entschuldigte sich kurz nach dem Fauxpas bei ihren kanadischen Fans. © Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Von London über Köln bis nach Barcelona - bei derart vielen Tour-Terminen kann man schon mal durcheinanderkommen!

So erging es auch Madonna vor wenigen Tagen, als sie im Rahmen ihrer "Celebration"-Tour die Bühne der Scotiabank Arena in Toronto betrat.

Dort war die Queen of Pop kurzzeitig nämlich derart verwirrt gewesen, dass sie ihre Show mit den Worten "Are you ready, Boston?" [Seid Ihr bereit, Boston?] einleitete, was bei ihren kanadischen Fans verständlicherweise für reichlich Irritation gesorgt haben dürfte.

Madonna bemerkte den peinlichen Fauxpas jedoch rasch und korrigierte sich nicht nur auf der Bühne, sondern setzte sogar zu einer Entschuldigung bei ihren Anhängern an, wie ein kurzer Clip zeigt, den ein Fan bei X (ehemals Twitter) veröffentlicht hatte.

"Seid Ihr böse auf mich, weil ich 'Hallo Boston' gesagt habe? Tut mir leid", hatte die 65-Jährige auf der Bühne stehend erklärt, ehe sie unverfroren fragte: "Was war das denn bitte für ein Sch***?"

Doch damit nicht genug!