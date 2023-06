Madonna auf Intensivstation! Familie in Sorge: "Wir dachten, wir verlieren sie"

Los Angeles - Wie schlecht geht es Madonna (64) wirklich? Am Mittwoch wurde bekannt, dass die Sängerin sich wegen gesundheitlicher Probleme auf der Intensivstation befindet! Ihre Welt-Tournee wurde verschoben. Nun meldeten sich ihre Angehörigen mit dramatischen Aussagen über die Infektion zu Wort.

Madonnas (64) Infektion soll sogar lebensbedrohlich gewesen sein! © Frazer Harrison/AFP

Laut ihrem Manager Guy Oseary (50) wurde die "Queen of Pop" bereits am 24. Juni ins Krankenhaus gebracht. Sie habe eine "gefährliche, bakterielle Infektion" entwickelt. Man erwarte jedoch eine vollständige Erholung.

Am heutigen Donnerstag berichtete ein Verwandter des Superstars nun, wie übel es zwischenzeitlich um die 64-Jährige bestellt war. "In den letzten Tagen wusste niemand wirklich, in welche Richtung sich die Sache entwickeln würde, und ihre Familie bereitete sich auf das Schlimmste vor", sagte er gegenüber der Dailymail.

Wegen der offenbar lebensbedrohlichen Situation sei das Ganze zunächst geheim gehalten worden. "Jeder glaubte, dass wir sie verlieren könnten, das war die Realität in dem Moment", führte die familiäre Quelle aus.

Lourdes Leon (26) - das älteste von Madonnas sechs Kindern - soll laut der New York Post indes die bedrohlichsten Stunden an der Seite ihrer Mutter verbracht haben.

Noch kurz vor der Infektion soll Madonna bei den Proben zu ihrer Tour "12-Stunden-Tage geleistet" haben, wie ein Insider gegenüber Page Six verriet. "Sie hat eifrig geprobt und viel gearbeitet."