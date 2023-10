Madonnas Tochter lässt in Musikvideo alle Hüllen fallen

Los Angeles - Es ist nicht zu übersehen, dass Lourdes Leon (26) bereits in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter Madonna (65) getreten ist. Nicht nur auf Instagram präsentiert sich die Sängerin gern freizügig. Auch im Musikvideo ihres aktuellen Songs lässt Madonnas Sprössling alle Hüllen fallen.

Sexy ist ihr zweiter Vorname: Madonnas Tochter Lourdes (26) posiert gern freizügig. © Evan Agostini/Invision via AP/dpa

Auf ihrem Instagram-Profil gab Lourdes, die mit vollem Namen Lourdes Maria "Lola" Ciccone Leon heißt, einen kleinen Vorgeschmack zum doch sehr düsteren Clip ihrer brandneuen Single "Spelling".

In den ersten Sekunden ist die 26-Jährige mit einem dunklen Outfit in einem Waldstück zu sehen, wenig später tanzt sie kunstvoll mit anderen Frauen.

Die interessanteste Szene dürfte jedoch am Ende des kurzen Videos kommen, denn dort posiert die Sängerin splitterfasernackt an einem See - allerdings mit dem Rücken zur Kamera.

Für Lourdes hat der Song "Spelling" eine ganz besondere Bedeutung, wie sie in einem Beitrag erklärt: "Dieses Stück ist etwas ganz Besonderes. Es ist eine Hommage an das zeitlose Kunstwerk meiner Mutter, 'Frozen'. Dieses Stück ist unzählige Male in meinem Leben aufgetaucht, das uns beide verbindet."

Und dann folgt noch eine echte Liebeserklärung an ihre Mutter: "Ich wäre nichts ohne die Frau, die mich auf die Welt gebracht hat. Ich verehre sie und hoffe, dass dies auch so rüberkommt."