Kuriose Ankündigung: Das hat Mai Thi mit diesem fiesen Pickel am Kinn vor

Heppenheim - TV-Moderatorin Mai Thi Nguyen-Kim (36) hat gerade mit einem kleinen Problem zu kämpfen, das vielen sicherlich allzu gut bekannt ist. Und als Wissenschaftlerin will sie der Sache natürlich jetzt auf den Grund gehen.

Und siehe da: Auch kurz vor den Drehs zur vorigen Staffel hatte die 36-Jährige an genau gleicher Stelle einen Pickel, den Mai Thi übrigens liebevoll "Annabelle" nennt.

Aber der Reihe nach: Bei Mai Thi steht gerade der Dreh zur neuen Staffel ihrer Show "Maithink X" an. Und natürlich pünktlich zu den Aufzeichnungen zeigt sich nun ein deutlich sichtbarer Pickel an ihrem Kinn.

Jetzt will Mai Thi ihre Community regelmäßig über ihre Pickel-Forschung auf dem Laufenden halten. © Sven Hoppe/dpa

Und jetzt ist "Annabelle" also wieder pünktlich zu den neuen Folgen aufgetaucht. "Ich dachte, ich komme in dieser Staffel ohne 'Annabelle' aus, aber dann kam sie doch im letzten Moment, da ich heute ungefähr 100 Instagram-Reels für 'Maithink X' drehen muss", berichtet die zweifache Mutter.

Und sie fragt sich natürlich, warum der Pickel immer zu den unpassendsten Zeiten auftaucht. Der Stress vor einem Dreh könnte vielleicht schuld daran sein, mutmaßt sie. Aber sie hat noch eine andere, in ihren Augen sogar noch schlüssigere Erklärung.

"In meiner Wahrnehmung kommt 'Annabelle' viel häufiger, wenn ich was drehen muss", erklärt sie. "Aber wenn ich nicht drehen muss, stört mich 'Annabelle' natürlich auch viel weniger. Deshalb ist es viel plausibler, dass ich mich im Nachhinein an diese 'Annabelle'-Besuche weniger erinnere."

Aber ist die These mit der verzerrten Erinnerung, wie sie sagt, wirklich richtig? "Um das zu prüfen, werde ich jetzt eine kleine Studie mit mir starten", kündigt Mai Thi an. Wir werden also schon bald wieder von "Annabelle" hören ...