Sie gewann 2011: Jetzt packt Maite Kelly über "Let's Dance"-Zeit aus

Köln - Vor über zehn Jahren setzte sich Maite Kelly (45) die " Let's Dance "-Krone auf. Erst jetzt hat die Sängerin über ihre Zeit bei dem beliebten RTL -Format ausgepackt.

Maite Kelly (45) hat über ihre Zeit bei "Let's Dance" ausgepackt. © Fabian Strauch/dpa

An der Seite von Profi-Tänzer Christian Polanc (47) tanzte Kelly im Jahr 2011 Woche für Woche ihre Konkurrenz an die Wand. In einem gemeinsamen Instagram-Video blicken die beiden nun noch einmal auf ihre gemeinsame Parkett-Reise zurück.

Dass das Training für die Liveshows kein Zuckerschlecken ist, dürfte inzwischen bekannt sein. Schließlich wurde dies schon von diversen Promis thematisiert. Die Floskel "Ohne Fleiß, kein Preis" passt wohl kaum besser zu einem anderen Format.

Wie knüppelhart die Vorbereitung auf die Freitagabende im Detail wirklich ist, das packt die Schlagerqueen in dem Video-Call mit Polanc aus. Bis zu neun Stunden habe sie tagtäglich im Tanzsaal verbracht.

"Wir haben immer bis 13 Uhr getanzt, dann musste ich Mittag machen", berichtet Kelly. Doch selbst die Pausen gestalteten sich alles andere als entspannt, denn auch diese waren von A bis Z durchgetaktet.