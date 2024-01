"Habe krasse Verlustängste": Wieso die Horror-OP von Malte Zierden ausfällt

Malte Zierden (31) ist mental gebrochen wegen der Absage seiner Kieferoperation. © Bildmontage: Instagram/maltezierden

"Ich sollte eigentlich exakt jetzt operiert werden. Ich hatte mich die letzten Tage mental hart darauf vorbereitet und wie ein Bekloppter mental die Melodie von Zelda geballert, weil die mich runterbringt."

So startete der Modedesigner am Dienstag in seine Instagram-Story, in der er überraschenderweise noch in seinem Schlafzimmer sitzt, wo er doch eigentlich längst im Krankenhaus sein sollte.

Offen und ehrlich gibt er zu, dass das alles auf seinem Kanal zwar immer lustig aussehe, er aber gerade in der letzten Zeit sehr mit sich hadere. "Ich habe richtig Schiss vor der Operation. Ich habe krasse Verlustängste", gibt der 31-Jährige zu.

Die Vorstellung an die anstehende Veränderung und den Gedanken daran, Freundin Phia (26) zu verlieren, mache ihn wahnsinnig. "Das macht einfach was mit dir, wenn du weißt, Menschen werden dich aufschneiden. Dass du drei Monate nicht richtig essen kannst."

Auch wenn nach der Operation tendenziell alles besser werden soll, fürchte er sich enorm vor möglichen Konsequenzen und Komplikationen. Einfach ein schweres Thema für den Norddeutschen, das ihn nun, durch die Absage der Operation, nur noch mehr aus der Bahn bringt.