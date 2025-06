Nach Verlust von Oscar: Malte Zierden rettet Taube aus Kriegsgebiet

Alles in Kürze

Malte Zierden (32) rettete diese verletzte Taube aus einem von Bomben getroffenen Haus in Cherson (Ukraine). © Screenshot Instagram/maltezierden

Gemeinsam mit 30 anderen Tieren wurde Taube Patrik aus der ukrainischen Stadt Cherson gerettet. Und damit begann ein überraschendes Happy End für den Vogel, den der Influencer mit seinem Team in einer Ruine in der sehr umkämpfen Region gefunden hat.

Als Patrik dort entdeckt wurde, konnte er nämlich nicht mehr fliegen. "Patriks Flügel wurde durch Bombensplitter verletzt", berichtet der 32-Jährige in seiner Story.

Ein Tierarzt der "Vet Crew" in Odessa bestätigte den komplizierten Bruch am Flügel wenig später. Die Chancen, wieder eigenständig in die Lüfte steigen zu können, schätze der Experte auf maximal 25 Prozent.

Doch weder das medizinische Personal noch Zierden haben den kleinen, gefiederten Freund aufgegeben. Gemeinsam wurde entschieden: "Patrishka" - wie der Hamburger den "Freund von Oscar" liebevoll nennt - soll operiert werden.

Denn: "Jedes Leben ist gleich viel wert", betont Zierden immer wieder.