Malte Zierden kritisiert Umgang mit Freundin Phia scharf: Das steckt dahinter

Malte Zierden (32) und Freundin Sophia "Phia" Quantius (26) sind ein Herz und eine Seele. © Instagram/maltezierden

Hintergrund war ein Interview, das der Wahl-Hamburger mit dem "SPIEGEL" geführt und auf seinem Profil geteilt hatte. In dem Gespräch war es unter anderem darum gegangen, wie die Menschen auf Maltes und Phias Tierschutzarbeit reagierten.

"Ich werde von ganz vielen als Held gefeiert. Phia postet dasselbe Video aus der Ukraine wie ich, und die Kommentare darunter beziehen sich zum größten Teil auf ihre Brustwarzen", berichtete der 32-Jährige.

Malte weiter: "Ich werde überdurchschnittlich gefeiert, nur weil ich ein Mann bin - das ist nicht richtig. Sie bekommt Hass. Durch Tierschutz und durch Phia sind mir meine Privilegien als Mann noch bewusster geworden."

In seiner Instagram-Story postete der gebürtige Ostfriese exemplarisch dazu einige Kommentare, die unter Phias Beiträgen zu finden sind, in denen es eigentlich um Tierschutz geht: "Und wir haben keinen BH" oder "Free the nipples" waren dort unter anderem zu lesen.