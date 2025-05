Malte Zierden riskiert Leben: "Ruft den Krankenwagen"

Malte Zierden und Kumpel Broder probierten einen Skatepark in Kiel aus. © Instagram/Screenshot/broderson

Bei einem gemeinsamen Skate-Ausflug in Kiel schrammten beide nur knapp an der Einlieferung in die Notaufnahme vorbei – für die Malte Zierden immerhin schon eine Bonuskarte hat. Das zeigt ein Reel von Broder von Sonntag mit der passenden sowie ironischen Caption "Ruft den Krankenwagen".

Und auch Malte Zierden teilte das Video mit nicht weniger dramatischen Worten: "Und nun noch kurz Leben riskieren mit Broder".

Tatsächlich sehen seine eine Million Follower schon in den ersten Sekunden ein gewohntes Bild: den 32-Jährigen, wie er fast stürzt und sich dabei verletzt. Danach klagt er mehrfach über Schmerzen in seiner Hacke und in einem Finger – skatet aber weiter.

In Sachen waghalsiger Selbstüberschätzung nehmen sich die beiden Freunde allerdings nicht viel, denn auch Broder wird gezeigt, wie er sehr ungünstig fällt und dann erstmal nicht wieder aufsteht.

Malte Zierden kommentierte dies später schadenfroh mit den gewählten Worten: "mein Lieblingsmoment ist, wenn du mit Bällen auf die Rampe fällst!" Den Krankenwagen brauchte dann aber zum Glück wohl doch keiner von beiden.