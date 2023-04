Malte Zierden wagt sich nach Tipp von Fan an Knoblauchsaft - und bereut es!

Hamburg - Wegen der Stoffwechselstörung "Morbus Meulengracht" und schlechter Leberwerte prügelte sich Anti-Influencer Malte Zierden (30) monatelang Selleriesaft rein - jetzt wagte er sich an ein neues, noch fragwürdigeres Getränk.

Auf Empfehlung einer Followerin hat sich Malte Zierden (30) wegen seiner schlechten Leberwerte an Knoblauchsaft gewagt. © Instagram/maltezierden

So spielte er seinen rund 553.000 Followern am Montagabend in seiner Instagram-Story die (gut gemeinte) Sprachnachricht einer hilfsbereiten Abonnentin vor.

"Hallo Malte, ich habe gerade gelesen, dass Knoblauch die Leberaktivität anregen soll. Also vielleicht wird das Zukunftsgetränk einfach ein frisch gepresster Knoblauchsaft?", lautete ihre Empfehlung.

Der 30-Jährige fackelte nicht lang und fütterte die Presse kurzerhand mit reichlich Knoblauchzehen. "Ich habe keinen Plan, wie viel Knoblauch ich brauche", machte der Wahl-Hamburger aus seiner Unwissenheit kein Geheimnis.

Schließlich konnte er seinen Followern den fertigen Knoblauchsaft aber präsentieren - und der sah alles andere als appetitlich aus! "Ich sags euch, wie es ist: Ich hatte noch nie so einen Respekt vor einem Getränk", verdeutlichte der gebürtige Ostfriese.

Auch der Würgereflex seiner Freundin Sophia Quantius (25), die den Saft einem Geruchstest unterzog, konnte den Modedesigner letztlich nicht davon abhalten, das "derbe dickflüssige" Getränk zu probieren.