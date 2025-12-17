Wegen "Zauberei" mit Tieren: Influencer beschert Circus heftigen Shitstorm
Hamburg/Baden-Württemberg - Tausende Kommentare und Mails brachen über einen Weihnachtscircus in Baden-Württemberg herein, nachdem Malte Zierden (32) Videos aus der Vorstellung veröffentlichte. Gemeinsam mit Tierschutzvereinen deckte der Influencer die Tricks auf.
"Der zaubert einfach lebende Tauben aus einem Ballon. Richtig cool. Das ist doch Magie, oder?" fragt Zierden in einem am Montagabend veröffentlichten Reel. "Ne, das ist einfach nur ein Tierquäler", beantwortet er seine eigene Frage.
Der Zauberer lässt Tauben verschwinden und wieder auftauchen, die Zuschauer sind begeistert. Doch die Organisation Team Tierschutz gGmbH hat nach einem Hinweis aus dem Netzwerk genauer hingeschaut.
Zierden sei nach einem Gespräch mit den Tierschützern "zutiefst schockiert und betroffen von den Aufnahmen" gewesen", berichtete ein Sprecher der Organisation gegenüber TAG24.
"Er hat sofort seine Reichweite und Unterstützung zugesagt. Wir haben die Tricks dann gemeinsam analysiert und waren ehrlich gesagt entsetzt, dass solche Praktiken heutzutage überhaupt noch eine Bühne finden", so der Sprecher.
Die Reaktion der Follower ließ nicht lange auf sich warten. Die Kommentarspalte des Veranstalters quoll über.
Veterinäramt sorgt für Ernüchterung bei "Zauberei" mit Tieren
Im Reel erklärt der 33-Jährige, wie die Tricks funktionieren. Eine Taube würden mit einem Faden ruckartig aus einer "super engen, eingenähten Tasche" gezogen.
Eine zweite Taube habe der Zauberer seit Beginn der Vorstellung in einer Innentasche gehabt, die er dann herausziehe und ihr "Karten ins Gesicht ballert".
Besonders befremdlich ist dann der letzte Trick. Der Magier lässt alle Vögel samt Käfig verschwinden. Dabei würden die Jungtauben in ein "sechs bis zehn Zentimeter hohen Hohlraum gepresst", so der Vorwurf des Hamburgers.
Eine Anfrage von TAG24 zu den Vorwürfen blieb vom Veranstalter bislang unbeantwortet.
Gemeinsam mit Team Tierschutz und Animal Rebellion rief der gebürtige Ostfriese zu Beschwerde-Mails an das zuständige Veterinäramt, den Oberbürgermeister und den Veranstalter selbst auf.
Der Circus deaktivierte laut Zierden nach über 2000 Kommentaren die Kommentarfunktion auf dem Instagram-Kanal. Die Botschaft dürfte trotzdem angekommen sein. Wie der Content-Creator berichtete, seien zudem über 12.700 Mails von der Community verschickt worden.
Das zuständige Veterinäramt habe dennoch für Ernüchterung gesorgt. Demnach habe es nach einer Überprüfung keine Beanstandungen gegeben. Die Tierschützer kündigten weitere Proteste an.
Titelfoto: Team Tierschutz gGmbH