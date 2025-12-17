Wegen "Zauberei" mit Tieren: Influencer beschert Circus heftigen Shitstorm

Hamburg/Baden-Württemberg - Tausende Kommentare und Mails brachen über einen Weihnachtscircus in Baden-Württemberg herein, nachdem Malte Zierden (32) Videos aus der Vorstellung veröffentlichte. Gemeinsam mit Tierschutzvereinen deckte der Influencer die Tricks auf.

Die Tierschützer analysierten Aufnahmen der Vorstellung gemeinsam mit professionellen Zauberkünstlern. © Team Tierschutz gGmbH

"Der zaubert einfach lebende Tauben aus einem Ballon. Richtig cool. Das ist doch Magie, oder?" fragt Zierden in einem am Montagabend veröffentlichten Reel. "Ne, das ist einfach nur ein Tierquäler", beantwortet er seine eigene Frage.

Der Zauberer lässt Tauben verschwinden und wieder auftauchen, die Zuschauer sind begeistert. Doch die Organisation Team Tierschutz gGmbH hat nach einem Hinweis aus dem Netzwerk genauer hingeschaut.

Zierden sei nach einem Gespräch mit den Tierschützern "zutiefst schockiert und betroffen von den Aufnahmen" gewesen", berichtete ein Sprecher der Organisation gegenüber TAG24.

"Er hat sofort seine Reichweite und Unterstützung zugesagt. Wir haben die Tricks dann gemeinsam analysiert und waren ehrlich gesagt entsetzt, dass solche Praktiken heutzutage überhaupt noch eine Bühne finden", so der Sprecher.

Die Reaktion der Follower ließ nicht lange auf sich warten. Die Kommentarspalte des Veranstalters quoll über.