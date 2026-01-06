"Mama-Gruppen können toxisch werden" - Ashley Tisdale steigt aus

Los Angeles - Als Mutter freut man sich oft über den Austausch mit anderen Müttern - so ging es auch Ashley Tisdale (40). Für sie endete das jedoch in einer unschönen Erfahrung.

Ashley Tisdale (40, l.), Meghan Trainor (32, r.) und Hilary Duff (38, 2. Reihe, r.) waren 2022 noch vereint. © Instagram/meghantrainor

"Als ich Mutter wurde, sehnte ich mich fast genauso sehr nach Austausch wie nach Schlaf", schrieb die 40-Jährige in einem Blog-Beitrag auf "By Ashley French".

Die Schauspielerin suchte sich Gleichgesinnte und schloss sich somit einer Mama-Gruppe an. Ebenfalls teil dieser Runde: bekannte Gesichter wie Hilary Duff (38), Sami Ryan (34) und Meghan Trainor (32).

"Wir machten unzählige Fotos (vielleicht sogar zu viele) und feierten die kleinen Erfolge", schrieb sie.

Doch das, was einst nach Verbundenheit, Zusammenhalt und echter Freundschaft klang, drohte schnell zu zerbröckeln. "Müttergruppen können toxisch werden", stellte Ashley fest.

"Nicht, weil die Mütter selbst toxisch sind, sondern weil sich die Dynamik in eine hässliche, von Zickereien geprägte Atmosphäre verwandelt", hieß es weiter.