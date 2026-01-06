"Mama-Gruppen können toxisch werden" - Ashley Tisdale steigt aus
Los Angeles - Als Mutter freut man sich oft über den Austausch mit anderen Müttern - so ging es auch Ashley Tisdale (40). Für sie endete das jedoch in einer unschönen Erfahrung.
"Als ich Mutter wurde, sehnte ich mich fast genauso sehr nach Austausch wie nach Schlaf", schrieb die 40-Jährige in einem Blog-Beitrag auf "By Ashley French".
Die Schauspielerin suchte sich Gleichgesinnte und schloss sich somit einer Mama-Gruppe an. Ebenfalls teil dieser Runde: bekannte Gesichter wie Hilary Duff (38), Sami Ryan (34) und Meghan Trainor (32).
"Wir machten unzählige Fotos (vielleicht sogar zu viele) und feierten die kleinen Erfolge", schrieb sie.
Doch das, was einst nach Verbundenheit, Zusammenhalt und echter Freundschaft klang, drohte schnell zu zerbröckeln. "Müttergruppen können toxisch werden", stellte Ashley fest.
"Nicht, weil die Mütter selbst toxisch sind, sondern weil sich die Dynamik in eine hässliche, von Zickereien geprägte Atmosphäre verwandelt", hieß es weiter.
Ashley Tisdale zog den Schlussstrich
In der Mama-Gruppe wurde wohl viel hinterrücks geredet und es gab Gruppen Chats bei denen immer mal jemand ausgeschlossen wurde.
Die ehemalige "High School Musical"-Darstellerin sah demnach häufig Unternehmungen in den Instagram-Storys der anderen Mütter, zu denen sie nicht eingeladen war.
Für Ashley der Wendepunkt: Sie grenzte sich fortan von der Gruppe ab und ging nicht mehr zu den Treffen.
"Das ist mir zu highschoolmäßig und ich möchte daran nicht mehr teilnehmen", schrieb sie den anderen Müttern. Während die einen versuchten doch nochmal alles auf den richtigen Pfad zu bringen, äußerten sich die anderen widersprüchlich.
Dass Ashley Hilary Duff und Mandy Moore (41, enge Freundin von Moore) auf Instagram entfolgte, lässt vermuten, dass sie zu der ungesunden Dynamik beigetragen haben.
Titelfoto: Instagram/meghantrainor