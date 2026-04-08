Mama Michelle warnt Marie Reim vor Ballermann-Debüt: "Harte Prüfung"
Köln/Playa de Palma (Mallorca) - Marie Reim (25) bereitet sich aktuell auf ihre Ballermann-Premiere im "Megapark" vor. Dabei hilft ihr auch Mama Michelle (54) mit ihren eigenen Erfahrungen als Schlagerstar.
Am 26. April ist es endlich wieder so weit und die legendären Partyschuppen an der Playa de Palma auf Mallorca öffnen wieder ihre Tore. Auf der Bühne stehen wird in diesem Jahr auch erstmals Marie Reim.
Dabei war sich die 25-Jährige zunächst gar nicht sicher, ob sie das Angebot vom "Megapark" überhaupt annehmen sollte oder nicht. "Als ich die Anfrage […] bekam, bin ich erst einmal hingeflogen und habe mir die Location angeschaut und das Team kennengelernt", erklärt die 25-Jährige nun gegenüber der BILD.
Ihr Urteil sei dann schnell positiv ausgefallen. "Alle waren supernett und sehr professionell. Die Bühne und der ganze Park haben mich wirklich sehr beeindruckt", berichtet die Sängerin. Dementsprechend gut sei auch ihr Gefühl gewesen, weshalb sie schließlich fix zugesagt habe.
Dass sie am Ballermann auf ganz besondere Zuhörerinnen und Zuhörer stoßen wird, sei ihr derweil klar. "Angst vor dem Party-Publikum habe ich nicht", betont Reim auch mit Blick auf Mutter Michelle: "Meine Mama hat gesagt, dass das eine harte Prüfung ist. Sie ist aber überzeugt, dass ich dort die Bühne rocken werde."
Michelle Reim setzt auf Hits ihrer Eltern, will ihrem eigenen Stil aber treu bleiben
Damit das auch wirklich klappt, wird die 25-Jährige im "Megapark" nicht nur eigene Songs performen, sondern auch auf das Repertoire ihrer berühmten Eltern zurückgreifen. Unter anderem will sie etwa mit Matthias Reims (68) Mitsing-Hit "Verdammt, ich lieb' dich" punkten, ihrem eigenen Stil und "meinem Sound" aber treu bleiben.
Trotzdem ist die ehemalige "Die Verräter"-Kandidatin vor ihrer großen Premiere nervös. "Natürlich bin ich sehr aufgeregt vor dem ersten Auftritt dort, aber es ist eine positive Aufregung." Insgesamt hoffe sie, "dass wir zusammen Spaß haben werden".
Titelfoto: Instagram/michellereim_official (Screenshot)