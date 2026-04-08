Mama Michelle warnt Marie Reim vor Ballermann-Debüt: "Harte Prüfung"

Köln/Playa de Palma (Mallorca) - Marie Reim (25) bereitet sich aktuell auf ihre Ballermann-Premiere im "Megapark" vor. Dabei hilft ihr auch Mama Michelle (54) mit ihren eigenen Erfahrungen als Schlagerstar.

Schlagerstar Michelle (54, l.) unterstützt ihre Tochter Marie Reim (25) bei ihrem großen Auftritt auf Mallorca. © Instagram/michellereim_official (Screenshot)

Am 26. April ist es endlich wieder so weit und die legendären Partyschuppen an der Playa de Palma auf Mallorca öffnen wieder ihre Tore. Auf der Bühne stehen wird in diesem Jahr auch erstmals Marie Reim.

Dabei war sich die 25-Jährige zunächst gar nicht sicher, ob sie das Angebot vom "Megapark" überhaupt annehmen sollte oder nicht. "Als ich die Anfrage […] bekam, bin ich erst einmal hingeflogen und habe mir die Location angeschaut und das Team kennengelernt", erklärt die 25-Jährige nun gegenüber der BILD.

Ihr Urteil sei dann schnell positiv ausgefallen. "Alle waren supernett und sehr professionell. Die Bühne und der ganze Park haben mich wirklich sehr beeindruckt", berichtet die Sängerin. Dementsprechend gut sei auch ihr Gefühl gewesen, weshalb sie schließlich fix zugesagt habe.

Dass sie am Ballermann auf ganz besondere Zuhörerinnen und Zuhörer stoßen wird, sei ihr derweil klar. "Angst vor dem Party-Publikum habe ich nicht", betont Reim auch mit Blick auf Mutter Michelle: "Meine Mama hat gesagt, dass das eine harte Prüfung ist. Sie ist aber überzeugt, dass ich dort die Bühne rocken werde."