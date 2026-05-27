Schauspielerin gesteht traurige Vergangenheit: Ich war mit 16 Jahren schwanger
Bedfordshire (England) - Erschaudernde Vergangenheit: Schauspielerin Emily Atack (36) wurde mehrmals Opfer von sexuellen Übergriffen und als Teenager in einer toxischen Beziehung schwanger.
Laut The Sun erklärte die Britin, dass sie in ihrer Jugend eine schwere Zeit durchmachte, während sich ihre Eltern trennten.
"Ich hatte sexuelle Beziehungen zu älteren Jungen und Männern, und das war sehr schwierig für meine Eltern", offenbarte die "Rivals"-Schauspielerin im Podcast "How To Fail with Elizabeth Day".
Was Emily damals verheimlichte: Sie war mit gerade einmal 16 Jahren schwanger. "Ich befand mich in einer furchtbaren, missbräuchlichen, schrecklichen Beziehung", erzählte sie.
"Ich habe nie offen darüber gesprochen, wie oder was passiert ist, und ich weiß nicht, ob ich schon bereit dazu bin, aber offensichtlich wurde diese Schwangerschaft nicht fortgesetzt."
Sechs Jahre vorher sei sie als zehnjähriges Mädchen sexuell missbraucht worden - auch das schienen ihre Eltern damals nicht zu wissen.
Emily spricht über sexuelle Belästigung am Set
"Es sind viele Dinge passiert, deren Einzelheiten meine Eltern bis heute nicht kennen, wie Männer mich behandelt, berührt und mir Dinge ins Ohr geflüstert haben, wenn niemand in Hörweite war", öffnete sich die 36-Jährige.
Die schrecklichen Begegnungen hörten in Emilys Leben nicht auf. Auch während Dreharbeiten soll es zu ekligen Situationen gekommen sein.
Schon als Teenager habe sie gelernt zu akzeptieren, dass an manchen Sets Dinge passieren – "sei es, dass man mich berührte [...] oder mir außerhalb der Arbeitszeit unangebrachte Nachrichten schickte", erzählte die Darstellerin gegenüber Grazia.
Mittlerweile lebt sie in einer glücklichen Beziehung mit Partner Alistair Garner - sie haben einen kleinen Sohn namens Barney.
Titelfoto: Instagram/emilyatack