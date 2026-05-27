Schauspielerin gesteht traurige Vergangenheit: Ich war mit 16 Jahren schwanger

Bedfordshire (England) - Erschaudernde Vergangenheit: Schauspielerin Emily Atack (36) wurde mehrmals Opfer von sexuellen Übergriffen und als Teenager in einer toxischen Beziehung schwanger.

Die britische Schauspielerin Emily Atack (36) wurde in ihrem Leben mehrfach sexuell belästigt. © Instagram/emilyatack

Laut The Sun erklärte die Britin, dass sie in ihrer Jugend eine schwere Zeit durchmachte, während sich ihre Eltern trennten.

"Ich hatte sexuelle Beziehungen zu älteren Jungen und Männern, und das war sehr schwierig für meine Eltern", offenbarte die "Rivals"-Schauspielerin im Podcast "How To Fail with Elizabeth Day".

Was Emily damals verheimlichte: Sie war mit gerade einmal 16 Jahren schwanger. "Ich befand mich in einer furchtbaren, missbräuchlichen, schrecklichen Beziehung", erzählte sie.

"Ich habe nie offen darüber gesprochen, wie oder was passiert ist, und ich weiß nicht, ob ich schon bereit dazu bin, aber offensichtlich wurde diese Schwangerschaft nicht fortgesetzt."

Sechs Jahre vorher sei sie als zehnjähriges Mädchen sexuell missbraucht worden - auch das schienen ihre Eltern damals nicht zu wissen.