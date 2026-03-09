 1.628

Management bestätigt: Mutter von "Unheilig"-Frontmann ist tot

Der Graf von "Unheilig" hat aktuell den Verlust seiner Mutter zu verkraften – nur unmittelbar vor Release des neuen Albums.

Von Jonas-Erik Schmidt

Köln - Der Graf, Frontmann der Band "Unheilig", trauert um seine Mutter.

Der Sänger trauert aktuell um seine Mutter, die vor wenigen Tagen verstarb.  © Jan Woitas/dpa

Wie das Management des Sängers auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur bestätigt hat, sei die Mutter des Musikers vor wenigen Tagen gestorben. Schon zuvor hatte BILD über den Tod berichtet.

Der Tod seiner Mutter trifft den Grafen, der sich stets in einer etwas düsteren Optik inszeniert, dabei mitten in einer intensiven Karrierephase. Am kommenden Freitag erscheint das Comeback-Album "LIEBE GLAUBE MONSTER" von Unheilig.

Darauf sind viele Songs zu finden, die von persönlichen Erlebnissen des Grafen erzählen. Auf der Platte ist daher auch der Song "Mein Löwe" zu hören, den der Sänger aus der Nähe von Aachen seiner Mutter gewidmet hat.

Darin beschreibt er, wie sich die Beziehung zwischen Eltern und Kindern über die Jahrzehnte verändert. Nach Angaben der Plattenfirma will er damit seiner Mutter Dankbarkeit ausdrücken – sie sei all die Jahre seines Lebens immer für ihn da gewesen.

"Unheilig"-Comeback nach neun Jahren Pause

Unheilig ist nach einer längeren Pause zurück im Musik-Geschäft. 2014 hatte sich der Graf eigentlich von seinen Fans verabschiedet und danach gesagt, dass er einen "Rücktritt vom Rücktritt" ausschließen könne. 2016 gab es das vermeintlich letzte Konzert. Er wolle sich nun mehr um seine Familie kümmern, hatte der Graf damals erklärt. Ende 2025 kehrte Unheilig allerdings mit einer Comeback-Single zurück. 

Er habe in seiner Auszeit einfach erkannt, dass Zeit endlich sei, erklärte der Sänger zum Comeback. "Bestimmte Träume und bestimmte Wünsche kann man sich irgendwann nicht mehr erfüllen. Zum Beispiel noch einmal auf der Bühne zu stehen."

Die Auszeit habe er aber in der Tat genutzt, um sich seiner Familie zu widmen. "Ich konnte da sein, als meine Eltern älter wurden", berichtete er.

Titelfoto: Jan Woitas/dpa

