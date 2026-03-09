Management bestätigt: Mutter von "Unheilig"-Frontmann ist tot

Der Sänger trauert aktuell um seine Mutter, die vor wenigen Tagen verstarb. © Jan Woitas/dpa

Wie das Management des Sängers auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur bestätigt hat, sei die Mutter des Musikers vor wenigen Tagen gestorben. Schon zuvor hatte BILD über den Tod berichtet.

Der Tod seiner Mutter trifft den Grafen, der sich stets in einer etwas düsteren Optik inszeniert, dabei mitten in einer intensiven Karrierephase. Am kommenden Freitag erscheint das Comeback-Album "LIEBE GLAUBE MONSTER" von Unheilig.

Darauf sind viele Songs zu finden, die von persönlichen Erlebnissen des Grafen erzählen. Auf der Platte ist daher auch der Song "Mein Löwe" zu hören, den der Sänger aus der Nähe von Aachen seiner Mutter gewidmet hat.

Darin beschreibt er, wie sich die Beziehung zwischen Eltern und Kindern über die Jahrzehnte verändert. Nach Angaben der Plattenfirma will er damit seiner Mutter Dankbarkeit ausdrücken – sie sei all die Jahre seines Lebens immer für ihn da gewesen.