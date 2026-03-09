Nach Tod von James Van Der Beek: Tochter (9) richtet zum Geburtstag rührende Worte an ihren Papa

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Vor knapp einem Monat wurde die traurige Nachricht bekannt: James Van Der Beek ist gestorben , ein Jahr zuvor hatte er noch seine Darmkrebs-Diagnose öffentlich gemacht . Am Sonntag hätte der sechsfache Familienvater nun seinen 49. Geburtstag gefeiert. Ein Anlass, den seine Tochter Emilia (9) nutzte, um ein paar rührende Worte an die Öffentlichkeit zu richten.

James Van Der Beek (†48) starb am 11. Februar. Am Sonntag wäre er 49 Jahre alt geworden. © KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

In einem Video, das auf dem Instagram-Kanal ihrer Mutter, Kimberly Van Der Beek (44), geteilt wurde, sitzt die Neunjährige im Garten und spricht gefasst in die Kamera.

Der Grund dafür: Sie möchte anderen Trauernden ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um mit einer solch schwierigen Zeit umgehen zu können.

"Heute ist der Geburtstag meines Vaters, und das Wichtigste, wenn jemand stirbt, ist, mit ihm zu sprechen und seine Gefühle herauszulassen. Wenn man ihn vermisst, kann man weinen. Man kann mit ihm sprechen. Ich spreche jeden Tag mit meinem Vater", erklärt sie mit einem traurigen Lächeln.

"Ich beginne mit einem Satz und sage: 'Hallo, Papa. Ich vermisse dich und liebe dich so sehr, und ich werde nie aufhören, dich zu lieben.'"

Außerdem fügt sie hinzu, dass sie wisse, dass ihr Vater nun an einem guten Ort sei. "Er hat keine Schmerzen mehr. Er ist im Himmel über den Wolken mit Gott und dem Herrn."