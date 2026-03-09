Nach Tod von James Van Der Beek: Tochter (9) richtet zum Geburtstag rührende Worte an ihren Papa
Los Angeles (Kalifornien/USA) - Vor knapp einem Monat wurde die traurige Nachricht bekannt: James Van Der Beek ist gestorben, ein Jahr zuvor hatte er noch seine Darmkrebs-Diagnose öffentlich gemacht. Am Sonntag hätte der sechsfache Familienvater nun seinen 49. Geburtstag gefeiert. Ein Anlass, den seine Tochter Emilia (9) nutzte, um ein paar rührende Worte an die Öffentlichkeit zu richten.
In einem Video, das auf dem Instagram-Kanal ihrer Mutter, Kimberly Van Der Beek (44), geteilt wurde, sitzt die Neunjährige im Garten und spricht gefasst in die Kamera.
Der Grund dafür: Sie möchte anderen Trauernden ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um mit einer solch schwierigen Zeit umgehen zu können.
"Heute ist der Geburtstag meines Vaters, und das Wichtigste, wenn jemand stirbt, ist, mit ihm zu sprechen und seine Gefühle herauszulassen. Wenn man ihn vermisst, kann man weinen. Man kann mit ihm sprechen. Ich spreche jeden Tag mit meinem Vater", erklärt sie mit einem traurigen Lächeln.
"Ich beginne mit einem Satz und sage: 'Hallo, Papa. Ich vermisse dich und liebe dich so sehr, und ich werde nie aufhören, dich zu lieben.'"
Außerdem fügt sie hinzu, dass sie wisse, dass ihr Vater nun an einem guten Ort sei. "Er hat keine Schmerzen mehr. Er ist im Himmel über den Wolken mit Gott und dem Herrn."
Auf Instagram findet die kleine Emilia Van Der Beek rührende Worte
Tochter wollte Video zu James Van Der Beeks Geburtstag von sich aus aufnehmen
Nun wolle sie, trotz der schrecklichen Umstände, keineswegs aufhören, an Wunder zu glauben. Schließlich habe ihr der "Dawsons Creek"-Schauspieler genau das immer wieder beigebracht: "Wunder können immer noch passieren, nur eben später im Leben, und sie werden immer wieder geschehen."
Tatsächlich war der Neunjährigen die Idee für dieses emotionale Video ganz von selbst gekommen. Wie Mutter Kimberly auf Instagram erklärte, habe ihre Tochter sie nach dem Telefon gefragt, sei nach draußen gegangen und habe den Clip selbstständig aufgenommen.
Ein wirklich rührender Moment.
Schließlich wandte sich auch die 44-Jährige noch einmal an ihren verstorbenen Ehemann und fügte hinzu: "James ... wir werden den 8. März für den Rest unseres Lebens jeden Tag zelebrieren."
Titelfoto: Bildmontage: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP, Instagram/Screenshot/vanderjames