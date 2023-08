Mandy Capristo hat traurige Nachricht: Es "verging keine Nacht ohne Tränen"

Berlin - Mandy Capristo (33) ist eigentlich nicht dafür bekannt, dass sie ihr Privatleben in die Öffentlichkeit trägt, dennoch hat sie sich jetzt dazu entschieden, ihren Fans bei Instagram eine emotionale Botschaft zu überbringen.

Mandy Capristo (33) hat sich bei Instagram mit einer persönlichen Botschaft an ihre Fans gewendet. © Screenshot/Instagram/mandycapristo (Bildmontage)

"Dieses Jahr war kein einfaches Jahr für mich, vielleicht sogar das Schwierigste", teilte sie ihren Followern mit. Anfang 2023 habe sie mit ihrer Gesundheit zu kämpfen gehabt und "musste alles, was ich mir vorgenommen hatte, pausieren", berichtete die Promi-Dame weiter.

Doch zu ihren persönlichen gesundheitlichen Problemen gesellte sich dann auch noch eine Hiobsbotschaft: Ihr langjähriger Begleiter, Mops Capone, ist schwer krank!

"In meinem wohl schwierigsten Moment, habe ich die Info erhalten, das Capone einen Mastzelltumor hat und er schon gestreut hat" - ihr vierbeiniger Freund leidet also an Krebs.

Die kleine Fellnase begleitet Capristo demnach schon seit mehr als zehn Jahren durchs Leben und reiste mit ihr durch die ganze Welt, sei dabei stets ein Ruhepol für sie gewesen.