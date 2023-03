Marc Terenzi meldet sich nach plötzlichem Band-Exit zu Wort: "Die Realität ist wunderschön"

Marc Terenzi (44) und Verena Kerth (41) machten ihre Liebe bei Olivia Jones (53) in Hamburg öffentlich. © Screenshot Instagram/marc_terenzi (Bildmontage)

Er repostete ein Foto, das ihn glücklich lachend an der Seite seiner Verlobten Verena Kerth im Liebes-Urlaub auf Sylt zeigt.

Dazu schrieb Marc: "Stories are stories. But reality is beautiful." Also auf Deutsch: "Geschichten sind Geschichten. Aber die Realität ist wunderschön."

Eine Anspielung auf die aktuellen Schlagzeilen über ihn? Zumindest klingt es so, als würden diese den Sänger eher kaltlassen - der sich aktuell dann doch lieber mit den schönen Dingen des Lebens beschäftigt.

Marc hatte seiner Verena in der diesjährigen Staffel der RTL-Sendung "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" einen Heiratsantrag gemacht. Einen Termin für die Hochzeit hatten die beiden zuletzt aber noch nicht festgelegt. Lediglich der Ort steht bereits fest - jedenfalls wenn es nach Verena geht: Sie könne sich Hamburg als Location für ihre Hochzeit besonders gut vorstellen.

Schließlich war hier der erste Kuss zwischen den beiden gefallen. Erst im August vergangenen Jahres teilten die beiden ihre Liebe dann auch mit der Öffentlichkeit.