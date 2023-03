Sänger Marc Terenzi fliegt "nach Lügen und Fehltritten" aus seiner Boyband!

Vielmehr soll ein ausverkaufter Auftritt der Boyband am vergangenen Samstag in Mannheim das Fass zum Überlaufen gebracht haben - denn der vierfache Vater fehlte unentschuldigt!

So soll der 44-Jährige vor Kurzem Proben der Band geschwänzt haben, nachdem er am Abend zuvor in einem Berliner Stripclub gefeiert hatte - offenbar floss dabei eine ganze Menge Alkohol.

Zwischen dem 44-Jährigen und seiner Verlobten Verena Kerth (41) soll es immer wieder zu heftigen Auseinandersetzungen kommen. © Felix Hörhager/dpa

Bei Terenzis Rauswurf soll darüber hinaus eine Rolle gespielt haben, dass der Sänger kürzlich mit einem blauen Auge bei einem offiziellen Fotoshooting der Band auftauchte - woher das Veilchen kam? Unklar!

Es gibt jedoch Gerüchte, dass es zwischen Terenzi und seiner Verlobten Kerth immer wieder zu Auseinandersetzungen kommen soll.

So offenbar auch vergangene Woche im "Westlife Apart Hotel" in Berlin. Das Hotel-Management dazu zu "Bild": "Es gab lautes Geschrei, die anderen Gäste haben sich beschwert." Auch am Wochenende auf Sylt soll es wieder gekracht haben.

Die Ex von Oliver Kahn (53) dementierte die Gerüchte: "Bei uns gab es überhaupt nichts, weder im 'Westlife' noch hier im Hotel 'Strandhörn' auf Sylt. Bei uns war sicherlich nichts."

Fakt ist hingegen: Marc Terenzi ist nicht mehr länger Mitglied von "Team 5ünf".