Mareile Höppner erneut sexuell belästigt! "Direkt hart geworden"

Moderatorin Mareile Höppner (46) ist auf Instagram sexuell belästigt worden. Es ist nicht das erste Mal. (Archivfoto) © Henning Kaiser/dpa

Am gestrigen Montagabend veröffentlichte die gebürtige Hamburgerin auf ihrem Instagram-Profil einen Post, in dem sie ihren rund 148.000 Followern vom "täglichen Wahnsinn" ihres Postfachs berichtete.

So ist als Erstes ein bearbeitetes Foto zu sehen, auf dem die Wahl-Berlinerin mit dem Rücken zur Kamera steht. Ihr Hintern ist in ein gezeichnetes Herz eingerahmt, zudem sind die Worte "wow", "top" und "what an ass" (auf Deutsch: "Was für ein Arsch") zu lesen.

Mareile kommentierte: "Man kann meinen Fans zumindest keine mangelnde Kreativität vorwerfen und bei so viel Einsatz vergessen wir doch glatt, wenn es mit der englischen Sprache nicht so hinhaut und mein Name anders geschrieben wird, dafür gibt es doch freundliche Herzen."

Wem das aber noch nicht nett genug sei, der solle "zu Eric und Mr. Magic" swipen, erklärte Mareile - denn sie hatte noch zwei weitere Screenshots in den Post eingefügt.

Auf dem ersten ist ein nackter Mann zu sehen, dessen bestes Stück die 46-Jährige mit einem Emoji verdeckt hat. Zu dem Bild hatte der Idiot geschrieben: "Grad geduscht und irgendeine Show mit dir gesehen. Direkt hart geworden."