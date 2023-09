Mareile Höppner widmet ganz besonderem Mann süße Liebeserklärung

Mareile Höppner (46) hängt offensichtlich sehr an ihrer Familie. © Screenshot/Instagram/mareilehoeppner_official

"Mein Bruder, mein alles. Was haben wir erlebt, was haben wir durch - was für ein Geschenk, dass wir immer zwei waren", schrieb die 46-Jährige zu einem Bild von ihrem Bruder und sich selbst.

Zu sehen sind die beiden, wie sie Seite an Seite in die Ferne blicken. "Ich lieb dich! Deine große Schwester! Und was werden wir uns immer brauchen", so Mareile weiter.

Geschwisterliebe, wie sie im Buche steht ...

Zusammenhalten und gegenseitig stützen müssen sich die beiden wohl zuletzt seit dem Schlaganfall ihrer Mutter vor rund zwei Jahren.