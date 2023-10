Mareile Höppner wird am Tag der Deutschen Einheit emotional: Das ist der Grund

Moderatorin Mareile Höppner (46) hat sich am Tag der Deutschen Einheit mit emotionalen Worten bei ihren Fans auf Instagram gemeldet. (Archivfoto) © Henning Kaiser/dpa

Zu einem Selfie, das die 46-Jährige am Dienstag auf ihrem Profil postete, schrieb sie: "Ich bin glücklich, dass wir heute diesen Tag feiern. Ich bin heute als Hamburgerin in Leipzig aufgewacht. Ich habe hier über zehn Jahre gelebt. Diese Stadt und ihre Menschen sind in meinem Herzen, auch wenn ich jetzt wieder in Ost-Berlin lebe."

Sie kenne "viele kummervolle Geschichten" von Menschen, denen die Verbindung von Ost und West "schwere Niederschläge" gebracht habe. Sie kenne "Geschichten von Frust und Verzweiflung", die auch erzählt werden müssten, so Mareile.

"Aber, und hier kommt das große 'Aber': Mit dem Tag heute feiern wir das Entscheidende: Verbindung. Und die wird in der aktuellen Zeit durch viele Ereignisse und Gegebenheiten auf die Probe gestellt", verdeutlichte sie [Rechtschreibung und Grammatik aller Zitate angepasst, Anm. d. Red.].

Ihr Wunsch an diesem Feiertag sei deshalb: "Vergesst das Reden nicht. Bleibt auf Augenhöhe, mit Respekt. Ohne den Tag heute, an den wir erinnern, hätte auch mein Leben, wie so viele andere, anders geschrieben werden müssen."

Sie sei dankbar für die Stärke derer, die damals aufgestanden seien, auch einige ihrer Freunde seien darunter gewesen. "Ich stehe bis heute voller Bewunderung vor ihnen, für so viel Haltung und Mut", unterstrich die Moderatorin abschließend.