Margot Robbie (33) verrät, was sie von dem Hype um ihre Füße hält

"Ich habe darauf geklickt und festgestellt, dass es Bilder von meinen Füßen in Großaufnahme gab, und die Leute haben darüber geschrieben. Jemand hat eine Videokompilation mit Aufnahmen meiner Füße gemacht", fuhr die Australierin fort. "Ich dachte: 'Oh wow! Das ist so eine Sache, die ich nicht kannte'."

Ryan Gosling (42) und Margot Robbie (33) sind die Hauptdarsteller des neuen Blockbusters "Barbie". © Scott Garfitt/Invision/AP/dpa

In vielen ihrer bekanntesten Filme kamen tatsächlich Szenen vor, in denen ihre Füße prominent platziert waren, wie die High-Heel-Szene "The Wolf of Wall Street" und die Kino-Szene in "Once Upon a Time in Hollywood".

Robbie ist der Meinung, dass Szenen wie diese, die "Wahrnehmung [ihrer Füße] wohl nur noch verstärkt haben".

Stören tut sie dies allerdings anscheinend nicht. "Ich muss sagen, dass ich mich wirklich geschmeichelt fühle, dass sich die Leute für meine Füße interessieren. Ich denke, das ist schön", sagte sie. "Das bin ich, wirklich. Ich fühle mich nicht komisch dabei. Das ist einfach schön."

Auch Robbies Co-Star Ryan Gosling (42), der ebenfalls am Interview teilnahm, nahm den Gesprächsstoff mit Humor.

Nach ihrer Geschichte öffnete der Kanadier ein Getränk aus der Dose und verkündete: "Auf Margots Füße!"