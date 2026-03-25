Marie Nasemann packt über aktuelle Familienlage aus: "Wir haben eine Trennungstherapeutin"

Berlin - Wie kann Patchwork im Alltag wirklich funktionieren? Marie Nasemann (37) spricht über ihre derzeitige Familienkonstellation und gibt anderen Müttern Ratschläge mit auf den Weg.

Marie Nasemann (37) und Sebastian Tigges (40) waren rund acht Jahre lang ein Paar. © Gerald Matzka/dpa

"Wir erziehen im Moment einfach getrennt. Im letzten Jahr haben wir uns gut eingegroovt, sind ein gutes Team. Wir machen ein 50:50-Modell", erklärt das Model gegenüber teleschau.

Im Mai des vergangenen Jahres trennte sich Marie nach acht Jahren von ihrem Partner Sebastian Tigges (40). Trotz der Umstände hätten beide eine sehr offene und klare Kommunikation.

"Außerdem haben wir mit Unterstützung einer Trennungstherapeutin an einigen Themen gearbeitet. Neue Partner werden wahrscheinlich irgendwann dazukommen. Wie das dann läuft, wird sich zeigen", so Marie.

Entscheidend für das Funktionieren der Patchwork-Familie sei gewesen, dass beide die Trennung wirklich verarbeitet und ihren Frieden damit gefunden haben.

Sie rät: "Erst wenn man wirklich abgeschlossen hat, kann man sich auf diese neue Konstellation einlassen. Am Ende hat das viel mit Loslassen zutun."