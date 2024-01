Marie Nasemann: So hilft ihre GNTM-Erfahrung bei extremen Drehs

Berlin - Marie Nasemann (34) kann als Schauspielerin von ihren Erfahrungen als Model und aus ihrer Teilnahme an "Germany's Next Topmodel" profitieren.

"Die Disziplin, die ich in der Model-Branche gelernt habe, kommt mir beim Film zugute", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur am Rande des Filmfestivals Max Ophüls Preis (MOP) in Saarbrücken.

Beim Dreh ihrer ersten Kinofilmhauptrolle in "Manchmal denke ich plötzlich an dich", der beim MOP im Wettbewerb um den besten Spielfilm ins Rennen ging, habe sie auf der Nordseehallig Hooge im Februar bei sehr niedrigen Temperaturen drehen müssen.

"Es war toll! Ich liebe extreme Dreherfahrungen. Am letzten Drehtag ging es für mich noch in die drei Grad kalte Nordsee", erklärte sie.

Besonders sei für sie der Dreh gewesen, weil ihre damals vier Monate alte Tochter dabei war.