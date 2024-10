Marie Nasemann wehrt sich gegen Kritik: "Hat viel Mut dazugehört"

Marie Nasemann (35) musste sich ihren Erfolg trotz Privilegien selbst erarbeiten. © Screenshot/Instagram/marienasemann (Bildmontage)

Im Gegensatz zu einigen anderen Promis habe sie sich alles selbst erarbeiten müssen. "Ich habe keine Künstler*innen in der Familie, keine Eltern in der Medienbranche, die mir die Tür geöffnet haben", merkte Marie in ihrer Story an.

Daher "hat viel Mut dazu gehört", denn viele Stimmen in ihrem Leben hätten ihr dazu geraten, "bei der Berufswahl lieber auf Nummer sicher zu gehen".

Allerdings vergaß die Schauspielerin nicht darauf hinzuweisen, dass sie ihr Karriereziel auch dank diverser Privilegien erreicht habe.

So habe ihr ein förderndes und sicheres Elternhaus die Möglichkeit gegeben, viele Hobbys neben der Schule ausleben zu können und auch die Teilnahme bei "Germany’s Next Topmodel" bezeichnete sie als "glücklich".

Obendrein habe die Promi-Dame die Sicherheit gehabt, "dass ich aufgefangen werde, wenn es gar nicht läuft und es immer einen Plan B gibt, den ich verfolgen kann".