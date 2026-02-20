Marilyn Monroes Villa ist auf dem Markt: Diesen Preis verlangt der Verkäufer
Palm Springs (Kalifornien/USA) - Fans von Marilyn Monroe (†36) aufgepasst! Seit Kurzem steht das ehemalige Anwesen der Schauspiel-Ikone im kalifornischen Palm Springs (USA) für 3,3 Millionen US-Dollar (ca. 2,8 Millionen Euro) zum Verkauf.
Wie das Newsportal TMZ berichtet, befindet sich das 3000 Quadratmeter große Grundstück im exklusiven Wohnviertel Vista Las Palmas - eine luxuriöse Gegend an der Westküste.
Neben Elvis Presley (†42), Leonardo DiCaprio (51) oder Joan Collins (92) verkehrte auch Marilyn in dem pompösen Star-Bezirk. Anfang der 60er-Jahre ließ sie die Villa in Palm Springs erbauen und in einem modernen Stil einrichten.
Kurz nach ihrer Scheidung von dem Schriftsteller Arthur Miller (†89) im Januar 1961 nutzte die Schauspielerin das begrünte Anwesen als Rückzugsort - fernab von Kameras und Blitzlichtgewitter. Und man kann es ihr nicht verübeln, denn das Haus verfügt über vier Schlafzimmer, vier Badezimmer, zahlreiche Freizeiträume, einen privaten Pool und eine glamouröse Gewölbedecke.
Bekannt wurde das erhöhte Anwesen des amerikanischen Sexsymbols als sogenanntes "Puppenhaus von Marilyn Monroe". Der Name kommt nicht von irgendwo her: Im Vergleich zu anderen Grundstücken in Vista Las Palmas war ihres eines der "kompaktesten".
Neben ihrer Villa in Palm Springs besaß die bekannte Blondine auch ein Anwesen in Brentwood (Los Angeles).
Die ikonische Blondine Marilyn Monroe schaffte es bis nach ganz oben
In den 1940er-Jahren startete Marilyn Monroe als Fotomodel durch. Es dauerte über ein Jahrzehnt, bis sich die Schauspielerin im internationalen Raum einen Namen machte. Ihren legendären Status erreichte die Hollywood-Berühmtheit durch ihre Filmrollen in "Blondinen bevorzugt" und "Niagara" aus dem Jahr 1953.
Den Höhepunkt ihrer Karriere erreichte Marilyn nur 24 Monate später. Mit ihrer Darbietung als "Sugar Kowalczyk" in der Komödie "Manche mögen's heiß" gewann sie einen Golden Globe.
Doch nicht nur das, denn 1960 folgte der nächste Meilenstein für Marilyn. Auf dem Hollywood Boulevard erhielt sie ihren eigenen Stern.
Leider währte ihre Star-Präsens nicht lang. In den frühen Morgenstunden des 5. August 1962 wurde die Blondine tot in ihrem Bett aufgefunden. Die zuständigen Behörden fanden auf dem Nachtisch des Models mehrere Medikamentenfläschchen.
