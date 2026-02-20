Nach Kampf mit ALS: "Grey's Anatomy"-Star Eric Dane mit nur 53 Jahren verstorben

USA - Traurige Nachrichten aus Hollywood: Nach einem langen Kampf mit ALS ist "Grey’s Anatomy" - Star Eric Dane mit gerade einmal 53 Jahren verstorben.

Eric Dane ist im Alter von 53 Jahren verstorben. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Diese schreckliche Nachricht gab seine Familie am Donnerstag gegenüber People bekannt.

"Mit schwerem Herzen teilen wir mit, dass Eric Dane am Donnerstagnachmittag nach einem mutigen Kampf gegen ALS verstorben ist", lautet die Erklärung.

Der Schauspieler sei während seines Weges mit der Krankheit zu einem leidenschaftlichen Fürsprecher für Aufklärung und Forschung geworden und entschlossen gewesen, für andere, die denselben Kampf führten, etwas zu bewirken.

Erst vor rund zehn Monaten machte Dane seine ALS-Diagnose öffentlich. Seitdem sprach er offen über seinen Kampf mit der Krankheit.

ALS ist eine Erkrankung des Nervensystems, die Nervenzellen im Gehirn und Rückenmark betrifft. Mit der Zeit kann es dadurch zu Muskelschwäche, Lähmungen und Atemschwäche kommen. Eine Heilung gibt es bisher nicht.