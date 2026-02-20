Nach Kampf mit ALS: "Grey's Anatomy"-Star Eric Dane mit nur 53 Jahren verstorben
USA - Traurige Nachrichten aus Hollywood: Nach einem langen Kampf mit ALS ist "Grey’s Anatomy"-Star Eric Dane mit gerade einmal 53 Jahren verstorben.
Diese schreckliche Nachricht gab seine Familie am Donnerstag gegenüber People bekannt.
"Mit schwerem Herzen teilen wir mit, dass Eric Dane am Donnerstagnachmittag nach einem mutigen Kampf gegen ALS verstorben ist", lautet die Erklärung.
Der Schauspieler sei während seines Weges mit der Krankheit zu einem leidenschaftlichen Fürsprecher für Aufklärung und Forschung geworden und entschlossen gewesen, für andere, die denselben Kampf führten, etwas zu bewirken.
Erst vor rund zehn Monaten machte Dane seine ALS-Diagnose öffentlich. Seitdem sprach er offen über seinen Kampf mit der Krankheit.
ALS ist eine Erkrankung des Nervensystems, die Nervenzellen im Gehirn und Rückenmark betrifft. Mit der Zeit kann es dadurch zu Muskelschwäche, Lähmungen und Atemschwäche kommen. Eine Heilung gibt es bisher nicht.
Eric Dane wollte trotz der Diagnose weiterhin schauspielern
Im Sommer des vergangenen Jahres erklärte er: "Ich begann, eine gewisse Schwäche in meiner rechten Hand zu spüren, und habe mir zunächst nichts dabei gedacht."
Er fügte hinzu: "Ich dachte, vielleicht habe ich zu viel getextet oder meine Hand ist einfach übermüdet. Aber ein paar Wochen später bemerkte ich, dass es etwas schlimmer geworden war."
Trotz des Schicksalsschlags gab der 53-Jährige die Hoffnung nie auf und sagte im Dezember noch, dass er trotz der Diagnose weiterhin schauspielern wolle.
"Ich habe immer noch mein Gehirn, und ich habe immer noch meine Sprache", erklärte er. Doch Ende Januar hatte er bereits eine ALS-Veranstaltung aus gesundheitlichen Gründen abgesagt – "aufgrund der körperlichen Realitäten von ALS" und weil er "nicht fit genug für eine Teilnahme" war.
Der Schauspieler hinterlässt seine beiden Töchter und seine langjährige Ehefrau Rebecca Gayheart (54). Diese hatte zwar vor vielen Jahren die Scheidung eingereicht, zog diese jedoch im März 2025 zurück - einen Monat bevor er seine Diagnose öffentlich machte.
Erstmeldung um 6.14 Uhr, zuletzt aktualisiert um 6.59 Uhr.
Titelfoto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa