"Das ist Irre!": Mario Barth lacht über Bahn-Posse in Sachsen
Zwotental/Vogtland - Bahn-Irrsinn in Sachsen! In Zwotental (Vogtland) wurde 2025 plötzlich ein Bahnsteig gesperrt - nach Jahrzehnten in Betrieb. Der Grund: zu schmal. Fahrgäste mussten riesige Umwege in Kauf nehmen. Auch Mario Barth (53) konnte den Bahn-Wahnsinn in seiner RTL-Show "Mario Barth deckt auf" kaum glauben.
150 Jahre lang konnten Fahrgäste am Mini-Bahnhof in Zwotental ein- und aussteigen. Das änderte sich 2025. Plötzlich fiel auf, dass der Bahnsteig 2 etwa 50 Zentimeter zu schmal ist - er wurde gesperrt.
"Kein Witz! Nach 150 Jahren ist den 'Trantüten' von der Bahn aufgefallen, dass der offiziell zwei Meter breite Bahnsteig zu schmal ist, um die Sicherheit beim Aussteigen zu garantieren" kommentiert Barth den Irrsinn.
Das verrückte: In 150 Betriebsjahren ist nie etwas passiert - zudem halten hier nur einige Züge am Tag. Dennoch griff die Bahn durch und sperrte den Bahnsteig 2.
Für Fahrgäste, die dort aussteigen wollten, hieß es: Eine Station weiter fahren, mindestens 45 Minuten warten und den Gegenzug nehmen - ein Mega-Umweg. "Das ist irre!", kommentierte Barth.
Damit keiner auf die Idee kam, den Bahnsteig 2 zu betreten, wurde seitens der Bahn eine "unüberwindbare Hochsicherheitsbarriere aufgestellt", so Barth. Dabei handelt es sich um eine Plastikkette zwischen zwei Pfosten.
Allerdings ist diese Sperre ganz leicht zu umgehen, wie im TV-Beitrag klar wird: Ein Bahn-Mitarbeiter umgeht die "Hochsicherheitsbarriere" einfach.
Ungewöhnliche Lösung gefunden: Lokführer sorgt jetzt für Sicherheit, Fahrgäste können wieder aussteigen
Ein unglaublicher Zustand. Doch schnell fand man eine Lösung: Der Lokführer sichert einfach den Bahnsteig - er überwacht das Ein- und Aussteigen und öffnet die Kette für Fahrgäste. Mario Barth nennt es ironischerweise "betreutes Aussteigen".
"So viel Kreativität beim Lösen selbstgemachter Probleme - das ist echt bahnbrechend", witzelt der Komiker.
So eine Plastikkette aufhängen - das ginge nur in Zwotental. "In Berlin wäre nach drei Stunden die Kette weg", lacht der Comedian abschließend.
Die ganze Sendung "Mario Barth deckt auf" könnt Ihr Euch auf RTL+ anschauen.
Titelfoto: Bildmontage: Ralph Kunz (2), RTL / Sebastian Drueen@Hauptstadt Helden