"Das ist Irre!": Mario Barth lacht über Bahn-Posse in Sachsen

Der Mini-Bahnhof in Zwotental (Vogtland) wurde 2025 zur Lachnummer Deutschlands. Weil der Bahnsteig 2 (mittig der Gleise) zu schmal ist, musste er gesperrt werden. Ein- und Aussteigen war nicht mehr möglich. © Ralph Kunz

150 Jahre lang konnten Fahrgäste am Mini-Bahnhof in Zwotental ein- und aussteigen. Das änderte sich 2025. Plötzlich fiel auf, dass der Bahnsteig 2 etwa 50 Zentimeter zu schmal ist - er wurde gesperrt.



"Kein Witz! Nach 150 Jahren ist den 'Trantüten' von der Bahn aufgefallen, dass der offiziell zwei Meter breite Bahnsteig zu schmal ist, um die Sicherheit beim Aussteigen zu garantieren" kommentiert Barth den Irrsinn.



Das verrückte: In 150 Betriebsjahren ist nie etwas passiert - zudem halten hier nur einige Züge am Tag. Dennoch griff die Bahn durch und sperrte den Bahnsteig 2.

Für Fahrgäste, die dort aussteigen wollten, hieß es: Eine Station weiter fahren, mindestens 45 Minuten warten und den Gegenzug nehmen - ein Mega-Umweg. "Das ist irre!", kommentierte Barth.



Damit keiner auf die Idee kam, den Bahnsteig 2 zu betreten, wurde seitens der Bahn eine "unüberwindbare Hochsicherheitsbarriere aufgestellt", so Barth. Dabei handelt es sich um eine Plastikkette zwischen zwei Pfosten.

Allerdings ist diese Sperre ganz leicht zu umgehen, wie im TV-Beitrag klar wird: Ein Bahn-Mitarbeiter umgeht die "Hochsicherheitsbarriere" einfach.