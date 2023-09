Mario Barth kürt Steuerverschwender: Stolperstein-Debakel und Protz-Bau in Leipzig mit dabei

Die Messestadt landete auf Platz 7 der größten Steuerverschwender in Deutschland. Schuld ist unter anderem der Protz-Neubau der Sächsischen Aufbaubank.

Von Anna Gumbert

Leipzig - Am Mittwochabend prämierte Komiker Mario Barth (50) in seiner RTL-Sendung "Mario Barth deckt auf!" die Top 10 der größten Steuerverschwender in Deutschland. Leipzig landete dank horrender Bau-Investitionen und einem Stolperstein-Debakel auf dem soliden siebten Platz.

Der Neubau der Sächsischen Aufbaubank ist eindrucksvoll wie teuer. © Jan Woitas/dpa Den Hintergrund für die Platzierung lieferte "Der Lehrer"-Star und Schauspieler Hendrik Duryn (55), der als gebürtiger Leipziger genau über das lockere Portmonee der Stadtkasse Bescheid wusste. Zunächst führte ihn sein Weg zum Neubau der Sächsischen Aufbaubank (SAB), der im September 2021 nach Bau-Investitionen aus öffentlichen Geldern in Höhe von schlappen 165 Millionen Euro feierlich eröffnet worden war. "Gemäß des sogenannten Standortgesetzes sollen in den Kommunen und Regionen Impulse gesetzt werden, in dem Regierungsinstitutionen außerhalb der Landeshauptstadt verlegt werden. So soll zum Beispiel die Kaufkraft erhöht oder neue Arbeitsplätze geschaffen werden", so Duryn. Das klappte nur so semi-gut, da für den SAB-Neubau weder die Stadt Leipzig vom Kaufpreis des Grundstücks profitierte, noch ein überhaupt deutsches Architektur-Büro für die Planung engagiert worden war. Auch die Hälfte der knapp 1000 Mitarbeiter der Aufbaubank stammen nicht aus der Messestadt, sondern zogen mit dem Neubau nach Leipzig. Ursprünglich sollte das Projekt den Steuerzahler knapp 50 Millionen kosten - die Kosten stiegen im Laufe der Bauzeit jedoch um weitere 110 Millionen Euro. "Das ist nicht die Nummer vom Notruf, sondern die tatsächliche Summe", scherzte "Der Lehrer"-Schauspieler.

Stolpersteine wie diese wurden in der Leipziger Humboldtstraße verlegt, nur wenige Stunden später wieder aus dem Boden gerissen. © Hendrik Schmidt/dpa

Gedenksteine müssen kurz nach Verlegung Bauarbeiten weichen