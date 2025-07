Wenige Tage nach Überfall: Carmen Geiss teilt Details zu ihrem Vermögen

Monaco - Über Geld spricht man nicht? Carmen Geiss (60) sieht das anders! Nur wenige Tage nach dem brutalen Raubüberfall gewährt die 60-Jährige einen überraschend offenen Einblick in ihre Finanzen.

Alles in Kürze

Das Hauptvermögen - laut Schätzungen wohl um die 100 Millionen Euro - verwaltet ganz allein Robert. "Das geb ich auch ganz ehrlich zu, das ist bei ihm in guten Händen", betont Carmen in einem aktuellen Interview mit der " Süddeutschen Zeitung ".

Um in der Wüste auf einem heißen Ofen zu posieren, braucht die 60-Jährige zum Glück keinen Motorrad-Führerschein. © Instagram/carmengeiss (Screenshot)

Im Anschluss verrät Carmen noch weitere Details. "Ich habe eigene Aktien und bin sehr glücklich mit dem, was ich verwalte. Ich habe mein eigenes Geld. Das ist mein Hobby", so die Kult-Blondine mit der charakteristischen Reibeisen-Stimme.

Eine Investition macht sie dabei bis heute besonders stolz: Vor einiger Zeit steckte die TV-Bekanntheit ("Die Geissens") ihr Geld mutig in eine Aktie, auf die ihr Göttergatte laut eigener Aussage wohl keinen Pfifferling gesetzt hätte.

Am Ende ließ Carmen ihr Bauchgefühl nicht im Stich und sie konnte sich über eine saftige Rendite von 900 Prozent freuen. "In einer Ehe hat man natürlich immer irgendwie so kleine Battles", fügt die 60-Jährige mit spürbarer Genugtuung noch hinzu.

Konkrete Zahlen über das Familienvermögen nennt die Zweifach-Mama nicht. Den Bezug zur Realität habe sie aus ihrer Sicht aber längst nicht verloren: "Ich bin sehr sparsam. Ich werfe das Geld nicht raus, und ich weiß, was die Butter kostet." Nun ja ...