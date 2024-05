Mario Barth unterbricht seinen Live-Auftritt: Das ist der Grund!

Berlin - Plötzlich verlässt Mario Barth (51) die eigene Bühne mitten in der Show. Kurze Zeit später entdecken Fans den Entertainer im Publikum. Was war da los?

Nach der Hälfte der Show verlässt der 51-Jährige auf einmal die Bühne und stellte sich zwischen seine Fans in das Publikum. Der Grund: ein Überraschungsplan!

Rund 20.000 Fans kamen am Samstagabend zur Waldbühne nach Berlin -Charlottenburg, um den Komiker live zu sehen.

Vor einigen Wochen beschlossen die beiden, dass Krüger die Halbzeitshow übernimmt. © Sebastian Drüen/Sugar & Friends PR/dpa

Im weiteren Verlauf des Interviews erinnerte Krüger sich an einen zwölfjährigen Mario Barth, der ihm in der damaligen "Hitparade" eine Rose auf die Bühne brachte. "Da revanchiere ich mich natürlich gerne. Auch wenn es etwas gedauert hat", so der Kabarettist.

Vor einigen Wochen beschlossen die beiden, dass Krüger die Halbzeitshow übernimmt. Für den "120 Schweine nach Beirut"-Interpreten kein Problem. Insgesamt spielte er vier Songs. Unter anderem seinen neuen Hit "Die beste Zeit am Tag das ist die Nacht".

Währenddessen grinste Mario Barth seinem guten Freund entgegen und schaute sich den Gig mit dem Publikum an. Anschließend fielen sich beide auf der großen Bühne in die Arme.

Für den 72-Jährigen war es am Ende des Tages eine große Freude und schön zu sehen "wie gut die jungen Menschen immer noch meine Texte mitsingen".

Dennoch bestätigt er, dass es eine einmalige Live-Aktion gewesen war.