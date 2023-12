Marius Müller-Westernhagen feiert Weihnachten an verhasstem Ort: "Familie hat keine Lust zu kommen!"

Hamburg - Während viele sich auf die gemeinsame Zeit mit der Familie an Weihnachten freuen, würde Marius Müller-Westernhagen (75, "Weil Ich Dich Liebe") am liebsten zu Hause bleiben. Das liegt aber nicht an seinen (angeheirateten) Verwandten, sondern an dem Ort, an dem die Feierlichkeiten stattfinden, wie der Musiker jetzt in der aktuellen Folge der "NDR Talk Show" von Freitagabend verraten hat.